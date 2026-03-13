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“Fue para que continúe su carrera militar”: Ricardo Trevilla justificó renuncia de secretario de Seguridad en Sinaloa

Aseguró que se incorporará a sus actividades en el Ejército, donde podrá seguir construyendo su carrera y generando experiencias que le permitan ascender

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(FOTO: X:@sspsinaloa1)
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La renuncia del secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa, el general Óscar Rentería Schazarino, no fue por mal desempeño, sino para que continuara con su carrera militar.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo, realizada desde Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo hacia Óscar Rentería, a quien considera alguien “muy bueno”.

La renuncia del general Rentería, que fue dada a conocer este 12 de marzo, se debe a un “cambio importante que tenía que darse, no a un mal desempeño”, subrayó la mandataria.

Por su parte, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que su renuncia se debió a una decisión sobre su carrera militar.

“Es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario, lo estaríamos afectando”, compartió Trevilla.

Además, aseguró que en un primer momento, el general Rentería fue designado como secretario de Seguridad Pública debido a su intachable trayectoria.

“Fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo y en sus antecedentes en toda su carrera militar. Ha hecho muy buen trabajo”, aseveró.

Es por ello que la destitución no fue por un mal desempeño ni por ninguna razón negativa, sencillamente era la mejor decisión profesional para él, detalló el secretario.

Agregó que, durante su cargo, el general Óscar Rentería hizo un “muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, locales y municipales”, sin embargo, al encontrarse en el activo en la Secretaría de la Defensa, era necesario que continúe con su carrera militar.

“Se va a incorporar a unas actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía y su antigüedad en el Ejército, de esa manera, va a poder obtener las experiencias y los puntos necesarios para ascender y seguir con su carrera militar”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que la persona que va a sustituir al general Rentería, es un militar en activo quien “también es una persona muy capaz”.

Renuncia del general Óscar Rentería

Poco más de un año tenía en el cargo el secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino cuando, de manera inesperada, anunció su renuncia.

Al no haber mayores detalles, la noticia generó conversación en la opinión pública, sobre todo debido a que el estado de Sinaloa no ha podido recuperarse de una situación de violencia desatada por los enfrentamientos entre cárteles y crimen organizado.

Asimismo, este es el tercer cambio de secretario de Seguridad en Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, dejando al estado en una situación de incertidumbre sobre un caso tan relevante como lo es la seguridad de la entidad.

En ese contexto, la noticia generó expectativa, sin embargo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Defensa, desmintieron cualquier versión que vincule la salida del general por malas prácticas, reiterando que fue una decisión por motivos personales del ex secretario.

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