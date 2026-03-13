En qué consiste el entrenamiento 12-3-30 para realizar en la caminadora y cuáles son sus beneficios

La popularización de rutinas sencillas y accesibles ha impulsado el interés por métodos de ejercicio como el llamado entrenamiento 12-3-30 en caminadora, una práctica que propone combinar inclinación, velocidad moderada y tiempo constante para potenciar los beneficios cardiovasculares y musculares.
Según reportes de Cleveland Clinic y la revista Women’s Health, esta modalidad consiste en ajustar la máquina a una inclinación del 12%, caminar a 3 millas por hora (4,8 km/h) y sostener el esfuerzo durante 30 minutos.
Especialistas consultados por estos medios destacan que la propuesta favorece la quema calórica, el fortalecimiento de piernas y glúteos, y se presenta como una alternativa de bajo impacto para quienes buscan resultados efectivos sin someterse a entrenamientos de alta intensidad.
Qué es el entrenamiento 12-3-30 que se realiza en caminadora
Cómo mencionamos antes, el entrenamiento 12-3-30 es una rutina para caminadora que consiste en tres parámetros básicos:
- Ajustar la inclinación de la caminadora al 12%.
- Caminar a una velocidad de 3 millas por hora (aproximadamente 4,8 km/h).
- Mantener el ejercicio durante 30 minutos.
Este método se popularizó a través de redes sociales, especialmente por la influencer Lauren Giraldo y su objetivo es ofrecer una opción de cardio de bajo impacto, pero con alta exigencia muscular y cardiovascular debido a la inclinación.
Cuáles son los beneficios a la salud del entrenamiento 12-3-20 en la caminadora
El entrenamiento 12-3-30 en la caminadora aporta varios beneficios a la salud, según estudios científicos y expertos en ejercicio:
- Mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón al incrementar la intensidad del ejercicio a través de la inclinación.
- Ayuda a fortalecer los músculos de piernas, glúteos y la zona lumbar, gracias al esfuerzo extra por la pendiente.
- Favorece la quema de calorías y puede apoyar la pérdida de peso, ya que caminar con una inclinación del 12% duplica el gasto calórico en comparación con caminar en plano.
- Contribuye a la mejora de la densidad ósea, al tratarse de una actividad de bajo impacto pero con carga.
- Incrementa la estabilidad y el equilibrio corporal.
- Es una actividad de bajo impacto para las articulaciones, ideal para quienes buscan alternativas al running o ejercicios más agresivos.
Cómo realizar el entrenamiento 12-3-20 en la caminadora de manera correcta para obtener sus beneficios
Para realizar el entrenamiento 12-3-30 en la caminadora de manera correcta y obtener sus beneficios, sigue estos pasos:
- Calienta antes de iniciar Camina entre 5 y 10 minutos a baja velocidad y sin inclinación para preparar músculos y articulaciones.
- Ajusta la caminadora Configura la inclinación al 12%. Establece la velocidad en 3 millas por hora (alrededor de 4,8 km/h).
- Realiza la rutina principal Camina durante 30 minutos manteniendo la inclinación y la velocidad indicadas. Mantén una postura erguida, con la mirada al frente y sin apoyarte en las barandillas, salvo que sea necesario por equilibrio.
- Escucha a tu cuerpo Si eres principiante, puedes iniciar con menos tiempo, menor inclinación o velocidad y aumentar gradualmente según tu condición física.
- Enfría al finalizar Disminuye la inclinación y la velocidad progresivamente durante 5 minutos para ayudar al cuerpo a recuperarse y evitar mareos.
Recomendaciones adicionales:
- Usa calzado adecuado para evitar lesiones.
- Mantente hidratado.
- Consulta a un médico antes de comenzar si tienes problemas de salud, sobrepeso importante o afecciones articulares.
Este método es efectivo para mejorar la resistencia cardiovascular, fortalecer músculos y promover la quema calórica, siempre que se realice con regularidad y siguiendo una progresión adecuada.