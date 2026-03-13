En qué consiste el entrenamiento 12-3-30 para realizar en la caminadora y cuáles son sus beneficios

Una rutina respaldada por expertos que hace posible ejercitar el corazón y tonificar el cuerpo en poco tiempo y con bajo impacto(Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularización de rutinas sencillas y accesibles ha impulsado el interés por métodos de ejercicio como el llamado entrenamiento 12-3-30 en caminadora, una práctica que propone combinar inclinación, velocidad moderada y tiempo constante para potenciar los beneficios cardiovasculares y musculares.

Según reportes de Cleveland Clinic y la revista Women’s Health, esta modalidad consiste en ajustar la máquina a una inclinación del 12%, caminar a 3 millas por hora (4,8 km/h) y sostener el esfuerzo durante 30 minutos.

Especialistas consultados por estos medios destacan que la propuesta favorece la quema calórica, el fortalecimiento de piernas y glúteos, y se presenta como una alternativa de bajo impacto para quienes buscan resultados efectivos sin someterse a entrenamientos de alta intensidad.

Qué es el entrenamiento 12-3-30 que se realiza en caminadora

Cómo mencionamos antes, el entrenamiento 12-3-30 es una rutina para caminadora que consiste en tres parámetros básicos:

Ajustar la inclinación de la caminadora al 12%.

Caminar a una velocidad de 3 millas por hora (aproximadamente 4,8 km/h).

Mantener el ejercicio durante 30 minutos.

Este método se popularizó a través de redes sociales, especialmente por la influencer Lauren Giraldo y su objetivo es ofrecer una opción de cardio de bajo impacto, pero con alta exigencia muscular y cardiovascular debido a la inclinación.

Cuáles son los beneficios a la salud del entrenamiento 12-3-20 en la caminadora

El entrenamiento 12-3-30 en la caminadora aporta varios beneficios a la salud, según estudios científicos y expertos en ejercicio:

Mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón al incrementar la intensidad del ejercicio a través de la inclinación.

Ayuda a fortalecer los músculos de piernas, glúteos y la zona lumbar, gracias al esfuerzo extra por la pendiente.

Favorece la quema de calorías y puede apoyar la pérdida de peso, ya que caminar con una inclinación del 12% duplica el gasto calórico en comparación con caminar en plano.

Contribuye a la mejora de la densidad ósea, al tratarse de una actividad de bajo impacto pero con carga.

Incrementa la estabilidad y el equilibrio corporal.

Es una actividad de bajo impacto para las articulaciones, ideal para quienes buscan alternativas al running o ejercicios más agresivos.

Cómo realizar el entrenamiento 12-3-20 en la caminadora de manera correcta para obtener sus beneficios

Para realizar el entrenamiento 12-3-30 en la caminadora de manera correcta y obtener sus beneficios, sigue estos pasos:

Calienta antes de iniciar Camina entre 5 y 10 minutos a baja velocidad y sin inclinación para preparar músculos y articulaciones. Ajusta la caminadora Configura la inclinación al 12%. Establece la velocidad en 3 millas por hora (alrededor de 4,8 km/h). Realiza la rutina principal Camina durante 30 minutos manteniendo la inclinación y la velocidad indicadas. Mantén una postura erguida, con la mirada al frente y sin apoyarte en las barandillas, salvo que sea necesario por equilibrio. Escucha a tu cuerpo Si eres principiante, puedes iniciar con menos tiempo, menor inclinación o velocidad y aumentar gradualmente según tu condición física. Enfría al finalizar Disminuye la inclinación y la velocidad progresivamente durante 5 minutos para ayudar al cuerpo a recuperarse y evitar mareos.

Recomendaciones adicionales:

Usa calzado adecuado para evitar lesiones.

Mantente hidratado.

Consulta a un médico antes de comenzar si tienes problemas de salud, sobrepeso importante o afecciones articulares.

Este método es efectivo para mejorar la resistencia cardiovascular, fortalecer músculos y promover la quema calórica, siempre que se realice con regularidad y siguiendo una progresión adecuada.