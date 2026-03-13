México

En qué consiste el entrenamiento 12-3-30 para realizar en la caminadora y cuáles son sus beneficios

La tendencia que transforma la caminadora en una aliada para quienes buscan resultados visibles sin necesidad de saltos ni esfuerzos extremos

Una rutina respaldada por
Una rutina respaldada por expertos que hace posible ejercitar el corazón y tonificar el cuerpo en poco tiempo y con bajo impacto(Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularización de rutinas sencillas y accesibles ha impulsado el interés por métodos de ejercicio como el llamado entrenamiento 12-3-30 en caminadora, una práctica que propone combinar inclinación, velocidad moderada y tiempo constante para potenciar los beneficios cardiovasculares y musculares.

Según reportes de Cleveland Clinic y la revista Women’s Health, esta modalidad consiste en ajustar la máquina a una inclinación del 12%, caminar a 3 millas por hora (4,8 km/h) y sostener el esfuerzo durante 30 minutos.

Especialistas consultados por estos medios destacan que la propuesta favorece la quema calórica, el fortalecimiento de piernas y glúteos, y se presenta como una alternativa de bajo impacto para quienes buscan resultados efectivos sin someterse a entrenamientos de alta intensidad.

El entrenamiento 12-3-30 en caminadora
El entrenamiento 12-3-30 en caminadora combina inclinación del 12%, velocidad constante y 30 minutos para resultados cardiovasculares y musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el entrenamiento 12-3-30 que se realiza en caminadora

Cómo mencionamos antes, el entrenamiento 12-3-30 es una rutina para caminadora que consiste en tres parámetros básicos:

  • Ajustar la inclinación de la caminadora al 12%.
  • Caminar a una velocidad de 3 millas por hora (aproximadamente 4,8 km/h).
  • Mantener el ejercicio durante 30 minutos.

Este método se popularizó a través de redes sociales, especialmente por la influencer Lauren Giraldo y su objetivo es ofrecer una opción de cardio de bajo impacto, pero con alta exigencia muscular y cardiovascular debido a la inclinación.

Se recomienda iniciar progresivamente si
Se recomienda iniciar progresivamente si no se tiene experiencia, ajustando la inclinación o el tiempo según la condición física de cada persona.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud del entrenamiento 12-3-20 en la caminadora

El entrenamiento 12-3-30 en la caminadora aporta varios beneficios a la salud, según estudios científicos y expertos en ejercicio:

  • Mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón al incrementar la intensidad del ejercicio a través de la inclinación.
  • Ayuda a fortalecer los músculos de piernas, glúteos y la zona lumbar, gracias al esfuerzo extra por la pendiente.
  • Favorece la quema de calorías y puede apoyar la pérdida de peso, ya que caminar con una inclinación del 12% duplica el gasto calórico en comparación con caminar en plano.
  • Contribuye a la mejora de la densidad ósea, al tratarse de una actividad de bajo impacto pero con carga.
  • Incrementa la estabilidad y el equilibrio corporal.
  • Es una actividad de bajo impacto para las articulaciones, ideal para quienes buscan alternativas al running o ejercicios más agresivos.
La rutina también puede ser
La rutina también puede ser percibida como más motivadora y fácil de mantener en el tiempo, por su formato sencillo y su capacidad de integración a diferentes niveles de condición física.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar el entrenamiento 12-3-20 en la caminadora de manera correcta para obtener sus beneficios

Para realizar el entrenamiento 12-3-30 en la caminadora de manera correcta y obtener sus beneficios, sigue estos pasos:

  1. Calienta antes de iniciar Camina entre 5 y 10 minutos a baja velocidad y sin inclinación para preparar músculos y articulaciones.
  2. Ajusta la caminadora Configura la inclinación al 12%. Establece la velocidad en 3 millas por hora (alrededor de 4,8 km/h).
  3. Realiza la rutina principal Camina durante 30 minutos manteniendo la inclinación y la velocidad indicadas. Mantén una postura erguida, con la mirada al frente y sin apoyarte en las barandillas, salvo que sea necesario por equilibrio.
  4. Escucha a tu cuerpo Si eres principiante, puedes iniciar con menos tiempo, menor inclinación o velocidad y aumentar gradualmente según tu condición física.
  5. Enfría al finalizar Disminuye la inclinación y la velocidad progresivamente durante 5 minutos para ayudar al cuerpo a recuperarse y evitar mareos.

Recomendaciones adicionales:

  • Usa calzado adecuado para evitar lesiones.
  • Mantente hidratado.
  • Consulta a un médico antes de comenzar si tienes problemas de salud, sobrepeso importante o afecciones articulares.

Este método es efectivo para mejorar la resistencia cardiovascular, fortalecer músculos y promover la quema calórica, siempre que se realice con regularidad y siguiendo una progresión adecuada.

