El bloqueo en la autopista Oaxaca–Puerto Escondido suma cuatro días sin resolución

Foto: YouTube/Gobierno de México

El bloqueo en la autopista Oaxaca–Puerto Escondido suma ya cuatro días, cerrando el paso entre la capital del estado y la Costa oaxaqueña.

Habitantes de Santa María Colotepec y comunidades vecinas mantienen el cierre en el tramo Barranca Larga – Ventanilla, exigen el término de obras inconclusas y el libre tránsito por la vía.

Desde el 9 de marzo de 2026, la autopista Oaxaca–Puerto Escondido permanece bloqueada.

La interrupción responde a demandas incumplidas relacionadas con la construcción de caminos alternos, pasos ganaderos y la gratuidad del peaje para residentes.

El cierre impacta el transporte público, a los automovilistas y a sectores económicos ligados al turismo y al comercio, con largas filas, pagos extras y demoras de varias horas para quienes intentan transitar.

Conductores informaron que el paso de vehículos solo se permite por intervalos y tras el pago de una cuota de aproximadamente 200 pesos a los manifestantes.

El costo regular de cruzar la autopista en viaje redondo asciende a 936 pesos, y los habitantes piden eliminar ese cobro para residentes, tal como lo prometieron gobiernos anteriores.

El bloqueo afecta a los servicios de autobuses, especialmente a la empresa ADO, cuyos viajes han sido suspendidos, lo que ha provocado la inconformidad de transportistas locales.

El punto principal del cierre está en la caseta de Ventanilla, donde los manifestantes, sentados y con mantas, obstaculizan la vía mientras filas de vehículos esperan el paso. Ante los cobros y la espera, muchos han optado por tomar la carretera federal, aunque eso incrementa el trayecto a entre seis y siete horas.

Qué piden los manifestantes en Puerto Escondido

Al menos 62 comunidades han señalado la necesidad de obras prometidas para facilitar el tránsito local y el acceso a servicios básicos.

Entre las exigencias están los caminos artesanales libres de peaje, la gratuidad en la autopista para los residentes y la construcción de pasos ganaderos.

Los manifestantes señalan la supuesta negativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a aceptar las cartas de residencia, lo que habría garantizado la exención del pago, y destacaron el atraso en la construcción de las obras comprometidas.

El punto de mayor desacuerdo es la ampliación inmediata de un camino artesanal de 18,4 kilómetros.

Mientras autoridades propusieron una primera etapa con tres kilómetros pavimentados y pasos ganaderos, las comunidades reclaman que al menos diez kilómetros se realicen al inicio.

Cómo van las negociaciones

En la última ronda de negociaciones, funcionarios federales presentaron una propuesta que incluyó la pavimentación de 850 metros entre Tecomate y Piedras Negras, así como tres kilómetros de camino artesanal hacia Ventanilla, con el compromiso de avanzar cada año hasta concluir los 18,4 kilómetros demandados.

La propuesta contempla habilitar pasos ganaderos, mantener la autopista, estudios para un nuevo puente y mesas de diálogo en las próximas semanas.

Sin embargo, los habitantes piden que las obras arranquen de inmediato y que la construcción abarque un tramo mayor.

El martes, un grupo de manifestantes retuvo a cuatro funcionarios federales para exigir soluciones, quienes luego fueron liberados tras la mediación del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Romero López reiteró la disposición del gobierno estatal para facilitar el diálogo, señalando que la responsabilidad de las negociaciones recae en las dependencias federales.