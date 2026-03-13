México

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

Todo listo para la 98.ª entrega del galardón más importante del cine

En estos canales transmitirán la ceremonia de los Oscar 2026 (Créditos: Jovani Perez)

El Dolby Theatre de Hollywood ya exhibe los preparativos para lo que será la 98.ª entrega de los Premios Oscar, una gala que premiará a las películas más destacadas que se estrenaron durante 2025. La cita, que moviliza a la industria cinematográfica global, tiene fecha para el 15 de marzo de 2026.

Para quienes se preguntan qué novedades traerá la próxima edición, la organización confirmó que Conan O’Brien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo. El conductor, conocido por su estilo particular, fue ratificado junto a Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes liderarán la producción.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que se entregarán premios en 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones actorales hasta rubros técnicos esenciales dentro del sector audiovisual.

Aquí puedes ver los Oscar desde México

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La transmisión dará inicio a las 17:00 (hora del centro de México) y podrá seguirse en TNT, HBO Max y Azteca 7.

El acceso gratuito estará disponible a través de Azteca 7, donde se emitirán tanto la alfombra roja como el evento principal. La cobertura local tendrá como presentadores a Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche, Pamela Cortés y Chingu Amiga.

En esta edición, la película “Sinners” (2025) lidera con 16 nominaciones, superando el récord establecido previamente por “Titanic” (1997), “La La Land” (2016) y “All About Eve” (1950), que poseían 14 nominaciones cada una.

Las cintas nominadas en las categorías más importantes

REUTERS/Caroline Brehman

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

