¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

En estos canales transmitirán la ceremonia de los Oscar 2026 (Créditos: Jovani Perez)

El Dolby Theatre de Hollywood ya exhibe los preparativos para lo que será la 98.ª entrega de los Premios Oscar, una gala que premiará a las películas más destacadas que se estrenaron durante 2025. La cita, que moviliza a la industria cinematográfica global, tiene fecha para el 15 de marzo de 2026.

Para quienes se preguntan qué novedades traerá la próxima edición, la organización confirmó que Conan O’Brien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo. El conductor, conocido por su estilo particular, fue ratificado junto a Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes liderarán la producción.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que se entregarán premios en 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones actorales hasta rubros técnicos esenciales dentro del sector audiovisual.

Aquí puedes ver los Oscar desde México

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La transmisión dará inicio a las 17:00 (hora del centro de México) y podrá seguirse en TNT, HBO Max y Azteca 7.

El acceso gratuito estará disponible a través de Azteca 7, donde se emitirán tanto la alfombra roja como el evento principal. La cobertura local tendrá como presentadores a Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche, Pamela Cortés y Chingu Amiga.

En esta edición, la película “Sinners” (2025) lidera con 16 nominaciones, superando el récord establecido previamente por “Titanic” (1997), “La La Land” (2016) y “All About Eve” (1950), que poseían 14 nominaciones cada una.

Las cintas nominadas en las categorías más importantes

REUTERS/Caroline Brehman

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores