Camino al Óscar 2026: las películas nominadas que todavía puedes ver en los cines de México

Estás a tiempo de ver algunas de las nominadas al Oscar (Infobae México: Jovani Pérez)

El Dolby Theatre de Hollywood se prepara para recibir la 98.ª edición de los Premios Oscar, que reconocerá las producciones cinematográficas estrenadas en 2025.

La cita está fijada para el 15 de marzo de 2026, y la transmisión estará a cargo del canal ABC en territorio estadounidense. En México, el evento se podrá ver por televisión abierta y por streaming.

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien asumirá la conducción de la gala. La organización confirmó también la presencia de Raj Kapoor y Katy Mullan a cargo de la producción, garantizando la continuidad de un equipo que ya ha trabajado en ediciones previas del evento.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas detalló que la ceremonia entregará premios en 24 categorías, cubriendo tanto actuaciones como aspectos técnicos fundamentales del sector audiovisual. Esta estructura mantiene la tradición de reconocer un espectro amplio de talentos y disciplinas.

Todo listo para la ceremonia del Oscar, programada para el próximo domingo. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre las películas protagonistas destaca Sinners con 16 nominaciones, dato que la posiciona como la principal contendiente de la temporada.

La lista de candidatas incluye además a Una batalla tras otra, que obtuvo 13 nominaciones, entre ellas dos en la competencia por Mejor actor de reparto. Otras producciones con fuerte presencia en la contienda son Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con nueve postulaciones. En el caso de esta última, el reconocimiento llega a través de dos nominaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.

La edición promete mantener el interés del público y de la industria, con una competencia reñida encabezada por títulos que han marcado el calendario cinematográfico del año. Las expectativas crecen en torno a los resultados que deparará la noche más esperada del cine internacional.

En México todavía puedes ver en cine cintas que están en la categoría de Mejor Película como Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value y el Agente Secreto. Otras cintas como F1 Y Sinners ya se pueden ver en streaming.

Lista completa de películas nominadas al Óscar 2026

Hamnet (Universal Pictures)

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Marty Supreme (Fuente)

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores