Camino al Óscar 2026: las películas nominadas que todavía puedes ver en los cines de México

El Dolby Theatre de Hollywood se prepara para recibir la 98.ª edición de los Premios Oscar, que reconocerá las producciones cinematográficas estrenadas en 2025.
La cita está fijada para el 15 de marzo de 2026, y la transmisión estará a cargo del canal ABC en territorio estadounidense. En México, el evento se podrá ver por televisión abierta y por streaming.
Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien asumirá la conducción de la gala. La organización confirmó también la presencia de Raj Kapoor y Katy Mullan a cargo de la producción, garantizando la continuidad de un equipo que ya ha trabajado en ediciones previas del evento.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas detalló que la ceremonia entregará premios en 24 categorías, cubriendo tanto actuaciones como aspectos técnicos fundamentales del sector audiovisual. Esta estructura mantiene la tradición de reconocer un espectro amplio de talentos y disciplinas.
Entre las películas protagonistas destaca Sinners con 16 nominaciones, dato que la posiciona como la principal contendiente de la temporada.
La lista de candidatas incluye además a Una batalla tras otra, que obtuvo 13 nominaciones, entre ellas dos en la competencia por Mejor actor de reparto. Otras producciones con fuerte presencia en la contienda son Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con nueve postulaciones. En el caso de esta última, el reconocimiento llega a través de dos nominaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.
La edición promete mantener el interés del público y de la industria, con una competencia reñida encabezada por títulos que han marcado el calendario cinematográfico del año. Las expectativas crecen en torno a los resultados que deparará la noche más esperada del cine internacional.
En México todavía puedes ver en cine cintas que están en la categoría de Mejor Película como Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value y el Agente Secreto. Otras cintas como F1 Y Sinners ya se pueden ver en streaming.
Lista completa de películas nominadas al Óscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores