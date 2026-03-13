México

De Japón a México: el mono Punch inspira una concha que se vuelve viral

Una panadería de Ciudad de México creó un pan dulce inspirado en el primate que conmovió a miles en redes

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La historia del primate japonés
La historia del primate japonés inspiró un pan dulce que rápidamente se volvió tendencia.

La historia de Punch ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo. El pequeño primate se volvió tendencia en internet después de que se difundieran videos donde aparece buscando consuelo tras haber sido rechazado por su madre y por el grupo de monos con el que convivía.

Las grabaciones, compartidas en plataformas digitales, muestran al animal abrazando con fuerza a un muñeco de peluche naranja o aferrándose a su cuidador. Estas escenas despertaron empatía entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a compartir su historia y a seguir de cerca su evolución.

La presencia de objetos sustitutos
La presencia de objetos sustitutos como el peluche brinda consuelo emocional a Punch, pero no reemplaza la socialización natural. (Captura de video)

El interés por el caso fue tan grande que el propio Zoológico de Ichikawa, ubicado en Ichikawa, ha publicado en varias ocasiones actualizaciones sobre el estado de salud del primate y su proceso de adaptación con otros miembros de su especie.

Mientras en Japón continúan monitoreando el desarrollo del pequeño mono, en México la historia tomó un giro inesperado gracias al ingenio de una panadería de la capital del país.

A baby Japanese macaque named
A baby Japanese macaque named Punch sits next to a stuffed orangutan at Ichikawa City Zoo, in Ichikawa, Chiba Prefecture, Japan, February 19, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAY

El negocio Bestcake, ubicado en la Ciudad de México, decidió rendir homenaje al primate con un pan dulce inspirado en su historia. La creación fue presentada el 23 de febrero a través de redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por su diseño.

La pieza de pan es una versión especial de la tradicional concha, pero decorada con la figura del pequeño mono abrazando a su peluche naranja. El diseño forma un corazón entre ambos personajes, un detalle que fue interpretado por los usuarios como una representación de la ternura que transmiten los videos del animal.

Además de su apariencia, el pan también destaca por su combinación de sabores, pues por los colores de la cobertura parece tratarse de una concha elaborada con mezcla de chocolate.

Internautas celebraron la creatividad del
Internautas celebraron la creatividad del panadero que recreó al primate viral en una concha.

La publicación del establecimiento generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en llenar la sección de comentarios con felicitaciones para el panadero responsable de la creación y con solicitudes para adquirir el producto.

Debido a su popularidad, el pan fue bautizado por los usuarios como “Conchanguito”, convirtiéndose en uno de los artículos más buscados en la panadería durante los últimos días.

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