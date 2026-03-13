México

Cómo consumir las fresas para cuidar la salud del corazón

Este fruto favorece el control del peso y contribuye a la protección de las arterias, gracias a su aporte de vitaminas y minerales

Estos ingredientes favorecen el control del peso y contribuye a la protección de las arterias, gracias a su aporte de vitaminas y minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de fresas con yogur representa una alternativa saludable que combina frescura y beneficios para la salud cardiovascular. Esta preparación sencilla ha ganado popularidad por su aporte nutricional y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de vida, sin perder el atractivo de un postre clásico.

Las fresas contienen antioxidantes, vitamina C y fibra, elementos que favorecen el funcionamiento del organismo. Una ración de 100 gramos aporta aproximadamente 60 miligramos de vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, los flavonoides presentes en esta fruta contribuyen a reducir el estrés oxidativo y a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

El consumo frecuente de fresas se ha asociado con la reducción de los niveles de colesterol LDL, y la mejora de la salud vascular. Su aporte de fibra también colabora en la regulación de la glucosa en sangre, lo que resulta relevante para quienes buscan mantener un perfil metabólico saludable.

Esta preparación une lo mejor de los lácteos fermentados y las frutas rojas, ofreciendo beneficios para el corazón y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur y su aporte al bienestar cardiovascular

El yogur es fuente de proteínas, calcio y probióticos, nutrientes esenciales para el organismo. Elegir versiones bajas en grasa o yogures naturales sin azúcar añadido permite potenciar los beneficios del postre, haciendo de esta combinación una opción equilibrada. Los probióticos presentes en el yogur ayudan a mantener la microbiota intestinal, lo que incide positivamente en la salud general y, en particular, en el sistema cardiovascular.

La mezcla de fresas frescas con yogur resulta en una preparación que aporta saciedad y contribuye al control del peso corporal. El control del peso es uno de los factores que influyen en la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas.

Diversas investigaciones señalan que una dieta rica en frutas y productos lácteos fermentados ayuda a prevenir problemas cardíacos. El consumo de fresas con yogur apoya la disminución de la presión arterial y la inflamación, dos factores clave en la protección del corazón. Incluir este postre en la alimentación regular puede apoyar el mantenimiento de arterias saludables y una mejor circulación sanguínea.

Un postre sencillo, rico en nutrientes y bajo en calorías, que ayuda a reducir el colesterol y a mantener la presión arterial estable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte conjunto de antioxidantes, fibra, calcio y probióticos contribuye a un entorno metabólico favorable para el funcionamiento del sistema cardiovascular, lo que convierte a las fresas con yogur en una alternativa recomendada para quienes buscan cuidar su salud.

Receta para preparar fresas con yogur

  1. Lava 500 gramos de fresas frescas.
  2. Retira los tallos y corta las fresas en mitades o cuartos.
  3. Coloca las fresas en un recipiente y añade una cucharada de azúcar si se desea.
  4. Incorpora 250 gramos de yogur natural bajo en grasa o sin azúcar.
  5. Mezcla suavemente hasta cubrir las fresas completamente.
  6. Sirve en recipientes individuales y decora con semillas de chía o nueces picadas.

