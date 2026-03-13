Carnaval de Carnavales 2026: fecha, ruta y comparsas participantes en CDMX

El desfile reunirá a más de 7 mil participantes de distintas alcaldías, celebrando una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital. (Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

Las calles del Centro Histórico de la CDMX recibirán el domingo 29 de marzo de 2026 a miles de personas convocadas por la tercera edición del “Carnaval de Carnavales”, evento que destaca por reunir a más de 7 mil carnavaleras y carnavaleros en un recorrido que inicia a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución. Esta celebración, respaldada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital en 2024.

El desfile contará con la participación de alrededor de 60 comparsas provenientes de demarcaciones como Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y otras alcaldías, donde esta tradición se mantiene arraigada en la vida comunitaria. Las comparsas avanzarán por Avenida de la República, seguirán por Avenida Juárez y 5 de Mayo, para concluir en la Plaza de la Constitución. Cada agrupación mostrará expresiones únicas a través de la música, el baile, la cartonería y la vestimenta, elementos que reflejan la identidad y la historia de sus localidades.

El evento recorrerá las principales avenidas del Centro Histórico en una jornada donde la música, la danza y la cartonería reflejarán la diversidad de las comunidades de la ciudad. (Secretaría de Cultura de la CDMX)

La edición de este año adquiere mayor relevancia tras la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Este reconocimiento resalta el valor de las celebraciones que, desde la época colonial, resultan del encuentro entre culturas indígenas, europeas y africanas. Estas prácticas han perdurado gracias al esfuerzo de las comunidades, que transmiten la tradición de generación en generación. El carnaval, además de ser una fiesta, representa un espacio de reconstrucción del tejido social y de reafirmación de la memoria colectiva.

Símbolos festivos y cultura popular en el desfile

Durante el recorrido, el público podrá observar figuras emblemáticas como los chinelos, las mojigangas, los charros y otros personajes propios de las distintas manifestaciones carnavaleras presentes en la ciudad. Estas figuras, reconocidas en barrios y pueblos originarios, contribuyen a la riqueza visual y sonora del evento, estableciendo un diálogo entre el pasado y el presente de la Ciudad de México.

El Monumento a la Revolución será el punto de partida de una celebración colectiva que fusiona historia, identidad y tradición en el corazón de la capital. (Secretaría de Cultura de la CDMX)

El “Carnaval de Carnavales” transforma el espacio público en un escenario donde convergen música, danza y tradiciones de diferentes comunidades. La edición 2026 invita a habitantes y visitantes a sumarse a una fiesta que reconoce la diversidad cultural y celebra el trabajo de quienes mantienen vivas estas expresiones en la capital mexicana.

La declaratoria en la Gaceta Oficial de la CDMX reconoce el valor de los carnavales en la preservación de raíces y reconstrucción social. Desde el siglo XVI, estas fiestas combinan elementos indígenas, europeos y africanos, dando lugar a expresiones originales en música, danzas y máscaras, pese a periodos de censura virreinal.