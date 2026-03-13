Bárbara de Regil lanza dardo contra LCDLF y sus participantes: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”

La actriz lanzó una dura crítica contra este tipo de formatos. (Bárbara de Regil / La Casa de los Famosos: Facebook)

Bárbara de Regil prefiere subir a un ring en lugar de entrar a La Casa de los Famosos. La actriz, quien actualmente promociona la película Socias por accidente al lado de Angelique Boyer, lanzó una dura crítica contra este tipo de formatos televisivos a pesar de que amigos que admira han participado en ediciones producidas en México y EEUU.

Solo celebridades desempleadas participan

Durante un encuentro con medios documentado por el reportero Ernesto Buitrón, De Regil fue cuestionada sobre la posibilidad de que en un futuro pudiera aceptar participar en el exitoso reality show. “El día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”, zanjó.

Sin distanciarse del humor, expresó que los programas de telerrealidad no le atraen debido a que su contenido se centra principalmente en la polémica, un factor que busca disociar de su imagen. “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso".

Las expresiones de Bárbara de Regil resuenan en medio de la controversia que rodea a Sergio Mayer Breton, que solicitó licencia como diputado federal para ingresar al programa coproducido por Endemol y Telemundo.

En 2024, Bárbara de Regil tuvo una participación especial en la segunda edición de LCDLFM.(Instagram)

Mayer, quien tras su reciente eliminación defendió su decisión argumentando que lo hizo para solventar gastos económicos de gran impacto, enfrenta una investigación interna en Morena. Una comisión de la organización política suspendió temporalmente sus derechos durante el tiempo que dure una investigación para determinar una posible violación de Mayer Breton a los estatutos de la organización.

Bárbara de Regil reconoce que le gustaría boxear

Mientras La Casa de los Famosos no es una opción a considerar, Bárbara de Regil reconoció que le gustaría vivir la experiencia de subir a un ring a boxear.

Luego de declinar pelear con la streamer Alana Flores debido a una condición contractual que la obligaba a bajar cuatro kilos, la actriz indicó que no descarta participar en algún evento: “Me encantaría subirme al ring por vivir la experiencia, pero mi prioridad es mi carrera. Ahorita se están preparando para una pelea y yo estoy en Madrid. El año pasado estaba filmando Rosario (Tijeras), ¿sabes? Para mí es muy importante mi carrera, más que una pelea".

Bárbara de Regil retó a Alana Flores durante la Supernova Strikers 2025. (Foto: Instagram)

¿De qué trata Socias por accidente?

Socias por accidente es una comedia mexicana, protagonizada por Bárbara de Regil y Angelique Boyer, que trata sobre dos mujeres con vidas opuestas que se alían para vengarse de un estafador que las engañó y dejó embarazadas. La película se estrenó en cines de México el 12 de marzo de 2026.