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Aduana de Manzanillo, punto estratégico del comercio marítimo de México, tendrá nuevas secciones para ser más eficiente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que también se estudia un posible impuesto local para contenedores en la aduana de Manzanillo, la más activa del país

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La aduana de Manzanillo es
La aduana de Manzanillo es la más activa del país y la tercera en Latinoamérica por volumen de actividad Foto: Andrés Martínez

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales abordaron las inquietudes sobre la operación de la aduana marítima del puerto, considerada la más activa del país y la tercera en Latinoamérica por volumen de actividad, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio marítimo de México.

La mandataria explicó que los recursos captados por las aduanas tienen un carácter federal, por lo que su distribución responde a criterios de equidad entre los estados.

“Los ingresos de las aduanas son federales. El mismo argumento que usas es el que a veces usan algunos gobiernos estatales: como recaudo más, que me toque más. Sin embargo, pues somos una república y tiene que haber distribución justa de los recursos”, afirmó.

La presidenta reconoció la importancia de Manzanillo para la economía nacional y señaló que sí existen proyectos específicos financiados con recursos vinculados al puerto, como obras hidráulicas realizadas por la Marina y proyectos de infraestructura urbana.

La Secretaría de Marina es
La Secretaría de Marina es la encargada de administrar la aduana Foto: Infobae México

Además, explicó que se estudia la posibilidad de establecer un impuesto local relacionado con el número de contenedores que llegan al puerto, aunque subrayó que cualquier cambio debe mantener el principio de compensación nacional.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, explicó que la aduana de Manzanillo opera en función de los pedimentos presentados por los agentes aduanales, extendiendo su horario más allá del período regular de doce horas cuando existen operaciones pendientes.

“Su horario operativo normal es de doce horas, pero se extiende mientras existan pedimentos en la cola. Y hemos trabajado hasta las tres, cuatro de la mañana”, sostuvo.

Respecto al futuro, Morales Ángeles adelantó que el nuevo proyecto del puerto Manzanillo-Cuyutlán contempla una aduana con secciones aduanales en cada terminal, lo que permitirá mayor eficiencia y control en la revisión de mercancías y responsabilidades legales.

“Tener secciones aduanales en las terminales permite que en esas secciones se haga todo el proceso de revisión que tiene que ver con comercio exterior”, explicó el almirante, quien añadió que este diseño facilitará identificar a los responsables de la carga en caso de ilícitos.

Un proyecto de nuevas secciones
Un proyecto de nuevas secciones en la aduana mejorará su funcionamiento FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El funcionario señaló que, gracias a la coordinación entre el puerto y el gobierno estatal, ya se han realizado obras como el Malecón de Manzanillo y el Museo de la Sal en Armería, y se continuarán apoyando proyectos de infraestructura para la región.

La conclusión de las autoridades fue que, aunque existen propuestas para mejorar la retribución fiscal al estado por la actividad aduanera, cualquier decisión deberá equilibrar la equidad nacional y la eficiencia operativa que requiere el puerto más importante de México.

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