Vuelve el frío a la CDMX, estas alcaldías amanecerán a 4 grados el viernes 13 de marzo

Los fríos volverán a la CDMX este viernes 13 de marzo. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México vuelven y será el caso para este viernes 13 de marzo, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 12 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de una alcaldía, donde se prevén bajas temperaturas para el amanecer de este próximo viernes 13 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a la demarcación que resultará afectada o vivir en ella.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en una alcaldía de la CDMX para este viernes 13 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en una alcaldía de la capital del país para este viernes 13 de marzo.

Se trata de la alcaldía Tlalpan, que registrará alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este viernes 13 de marzo.

Ante esto, Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en la capital del país en esta alcaldía para las primeras horas de este viernes 13 de marzo.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en la CDMX este viernes 13 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este viernes 13 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en esta alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este viernes 13 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán a las 02:00 horas de este viernes 12 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este viernes 13 marzo en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.