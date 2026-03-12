En CDMX proponen prisión para padres que no resguarden armas de fuego: menores tienen acceso por negligencia

Congreso de la Ciudad de México propone responsabilizar a padres cuando menores usen armas de fuego.

La Ciudad de México podría endurecer las sanciones para padres, madres y tutores que no resguarden adecuadamente armas de fuego, tras una propuesta legislativa presentada por la diputada Rebeca Peralta León.

La iniciativa presentada este miércoles contempla penas de prisión para quienes permitan, por descuido, que menores accedan a armas, en respuesta a recientes incidentes en planteles escolares donde la seguridad de las infancias se ha visto amenazada.

Responsabilidad penal para padres y tutores en CDMX

Durante una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) detalló que su propuesta busca establecer la responsabilidad penal directa de padres y tutores cuando niñas, niños o adolescentes ingresen armas de fuego a las escuelas.

La propuesta prevé hasta 4.5 años de cárcel para los responsables, así como multas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización y la obligación de asistir a programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.

Entre los cambios planteados, destaca la adición de un nuevo artículo al Código Penal local, modificaciones a la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital, para fortalecer la seguridad en los entornos educativos.

Protocolo de seguridad y protección integral de derechos

La iniciativa presentada por Peralta León contempla la creación de un protocolo de seguridad escolar ante la portación de armas, diseñado para que las autoridades educativas actúen de manera inmediata y coordinada si se detecta la presencia de armas en las escuelas.

De igual forma, la reforma pretende garantizar la atención de cualquier caso que involucre a menores bajo un enfoque de protección integral de derechos, priorizando la orientación y la prevención.

“Las niñas, niños y adolescentes de la ciudad merecen escuelas seguras. Merecen cargar en sus mochilas libros, cuadernos, sueños y proyectos de vida, y no miedo ni violencia”, sostuvo la legisladora, al recalcar que la protección de la infancia es una obligación compartida entre familias, instituciones y autoridades.

Dan prioridad a seguridad de estudiantes en las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos recientes hacen necesaria una propuesta de este tipo

En su exposición, Peralta León recordó hechos recientes como el ingreso de un adolescente armado a una secundaria en la colonia Santa Catarina, Azcapotzalco, lo que provocó temor e incertidumbre entre la comunidad escolar. La diputada advirtió que cuando una niña, niño o adolescente accede a un arma de fuego, esto evidencia una falla en el entorno familiar y social encargado de su resguardo.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación indican que cerca del 28 por ciento de los adolescentes han reportado haber sido víctimas de acoso escolar, lo que subraya la necesidad de reforzar las medidas preventivas en los planteles.

Entre los principales puntos de la propuesta legislativa destacan:

Responsabilidad penal para padres, madres o tutores por negligencia en el resguardo de armas.

Sanciones de prisión y multas económicas para quienes permitan el acceso de menores a armas de fuego.

Implementación de protocolos de seguridad escolar y programas de prevención de la violencia.

Modificaciones al Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como a la de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.