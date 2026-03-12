Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Jason Mraz tenía programado un concierto en Guadalajara (Archivo)

La reciente racha de cancelaciones de conciertos en el estado de Jalisco alcanzó un nuevo episodio tras la suspensión del evento del artista estadounidense Jason Mraz, originalmente programado para el 20 de marzo de 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara.

Esta ola de cancelaciones han sido vinculadas a episodios de inseguridad relacionados con la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, cuya detención ocurrió el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa.

Claro que, las promotoras no han indicado oficialmente que las suspensiones tengan que ver con la caída del CJNG.

La cancelación del concierto de Jason Mraz fue confirmada por la empresa Ocesa.

Según el comunicado difundido por la promotora, la medida responde a “complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto”. La firma expresó: “Sabemos la ilusión que representa asistir a este concierto y agradecemos profundamente la comprensión de los fanáticos”. Los asistentes que adquirieron boletos en línea recibirán el reembolso en la tarjeta utilizada para la compra. Quienes obtuvieron sus entradas en taquilla deberán solicitar la devolución en el mismo punto de venta".

Seis conciertos cancelados tras la detención de “El Mencho”

Kali Uchis también tuvo que cancelar su concierto en Guadalajara (Archivo)

Con el de Jason Mraz, suman seis cancelaciones de conciertos y espectáculos anunciados en Jalisco y entidades cercanas en menos de un mes.

La cancelación de la cantante Kali Uchis se produjo el 22 de febrero, el mismo día del operativo contra “El Mencho”, e inauguró la secuencia de suspensiones.

Posteriormente, se reportaron las cancelaciones de La Arrolladora Banda El Limón y la cantante Carolina Ross. Además, la influencia de la crisis de seguridad trascendió Jalisco, ya que agrupaciones como Mago de Oz y Pancho Barraza suspendieron presentaciones en León, Guanajuato y Nayarit, respectivamente.

La repetición del argumento logístico en los comunicados de cancelación ha generado inquietud en el público.

La logística y la seguridad, razones del cese de espectáculos en Jalisco

REUTERS/Stringer

Los organizadores de espectáculos han insistido en la “complicación logística” como motivo de las cancelaciones recientes. Sin embargo, la coincidencia con el despliegue de fuerzas de seguridad y la inestabilidad posterior a la detención del líder del CJNG refuerza la relación entre el ambiente de violencia e incertidumbre y la interrupción de actividades públicas.

Desde la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, la realización de conciertos y eventos masivos en Jalisco y estados aledaños enfrenta una situación inédita: seis suspensiones en menos de treinta días. Los organizadores y artistas han debido ajustar o cancelar sus giras ante las complicaciones logísticas y de seguridad que persisten en la región.