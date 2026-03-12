México

México impulsa relación con empresas para fortalecer el desarrollo de vacunas con ARN mensajero

Este avance forma parte del Plan México que busca mejorar la capacidad del país en respuesta a futuras amenazas sanitarias

El memorando firmado esta semana prioriza la creación de programas de educación avanzada y expansión de la infraestructura científica nacional para garantizar mayor preparación ante futuras emergencias sanitarias en el país. Foto: (iStock)

Con el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país en materia de salud, la Secretaría de Salud de México, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) y la empresa farmacéutica Pfizer firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) que busca impulsar la colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica para el acceso, producción y desarrollo de tecnologías basadas en ARN mensajero.

El acuerdo fue suscrito por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich; el director general de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; y el presidente y director general de Pfizer México, Juan Luis Morell Villarias. La iniciativa busca impulsar la cooperación estratégica para fortalecer la innovación biomédica y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria en el país.

Este Memorando de Entendimiento se inscribe dentro de los objetivos del Plan México, que plantea fortalecer las capacidades nacionales en diversos sectores estratégicos, entre ellos el de la salud. A través de esta estrategia se busca impulsar el desarrollo de infraestructura científica, la formación de talento especializado y la transferencia de tecnología para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros desafíos sanitarios.

El Memorando de Entendimiento busca fortalecer la relación entre la industria farmacéutica y el sector salud para impulsar el desarrollo de infraestructura científica. Foto: (Secretaría de Salud)

Durante la firma del acuerdo, el secretario de Salud destacó que uno de los propósitos centrales del Plan México es impulsar el desarrollo de capacidades nacionales para la producción de vacunas. Señaló que contar con tecnología propia permitirá fortalecer la soberanía sanitaria y mejorar la preparación del país frente a posibles emergencias de salud pública.

Uno de los ejes principales de la colaboración entre las instituciones participantes es el proyecto de transferencia de tecnología basada en ARN mensajero para la producción de vacunas. Este tipo de tecnología ha cobrado relevancia en los últimos años por su potencial para el desarrollo rápido y eficaz de vacunas frente a distintas enfermedades.

La transferencia tecnológica permitiría fortalecer las capacidades industriales, científicas y logísticas de México en la fabricación y manejo de vacunas. Además, facilitaría el acceso a plataformas de innovación biomédica que actualmente se utilizan a nivel internacional para la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos y biológicos.

Autoridades sanitarias buscan fortalecer la capacidad del país para responder a posibles amenazas en salud. (Cuartoscuro)

Durante el acto protocolario, las autoridades destacaron que la experiencia derivada de la Pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de que los países cuenten con capacidades tecnológicas propias para producir vacunas y responder con mayor rapidez a emergencias sanitarias. En ese sentido, subrayaron que fortalecer la infraestructura científica nacional es un paso clave para proteger la salud de la población.

El acuerdo también contempla la posibilidad de ampliar la investigación clínica en México, lo que permitiría generar mayor conocimiento científico y promover el desarrollo de proyectos biomédicos en el país. Asimismo, abre la puerta a impulsar programas de formación científica, capacitación especializada y educación médica, con el objetivo de fortalecer el talento nacional en el ámbito de la investigación en salud.

Con la firma de este Memorando de Entendimiento, las instituciones participantes reiteraron su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector salud.

Las autoridades señalaron que este tipo de alianzas entre el sector público y la industria farmacéutica resultan fundamentales para consolidar un sistema de salud más sólido, con mayores capacidades científicas y tecnológicas que beneficien a la población mexicana.

