Hijo de Susana Zabaleta llama ‘papá’ a Ricardo Pérez y reacciona apenado: “Eso está mal”

Matías Gruener protagoniza divertido momento al llamar 'papá' a Ricardo Pérez durante una transmisión en vivo (Fotos: Cuartoscuro - IG, ricardomedijo)

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, se refirió de manera inadvertida a Ricardo Pérez, pareja de Susana, como "papá" ante sus seguidores.

La situación provocó desconcierto en el joven cantante, quien, al percatarse del lapsus, estalló en risas y aclaró que, en realidad, Pérez es su padrastro y pareja de su madre.

Según relató el propio Matías, el detonante fue una anécdota relacionada con una sudadera negra de la marca RIPE, que recibió como regalo de la pareja de Zabaleta.

“La sudadera (de la marca) RIPE negra, la que trae el zipper como hasta acá (el cuello), está poca madre, la neta me encanta esa sudadera”, indicó.

Ricardo Pérez es identificado como el padrastro de Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, tras un lapsus en redes sociales (Instagram: Ricardo Pérez)

Explicó que la prenda le atrajo por su diseño, pero resultó ser de talla S, lo que le dejó un poco ajustada y corta: “Me la dio como talla S, no sé si me vio chiquito, pero me daba pena decirle que me quedaba chica”, reconoció el joven. Finalmente, fue su madre quien intervino y solicitó el cambio de talla a Ricardo Pérez.

La sudadera, ya con la medida correcta, tardó alrededor de seis meses en llegar a Matías, debido a un olvido del conductor de “La cotorrisa”. “Se tardó como seis meses en dármela (...) la guardó y la dejó en un cuarto de su casa”, contó Gruener.

Cuando aludió a Pérez como “papá”, el hijo de Zabaleta reaccionó visiblemente apenado, interrumpió su relato y, entre carcajadas, admitió el error antes de enfatizar que en realidad “padrastro” sería el término adecuado para referirse a la pareja de su madre.

“Pero mi mamá fue y le dijo, como de ´hey, le queda chiquita´, de que ´cámbiasela´, entonces ya, mi papá..., ¡le dije papá, wey!, ya ven, eso está mal, eso está mal”, dijo reiterativo y visiblemente avergonzado.

El joven Matías Gruener revela que recibió una sudadera negra de la marca RIPE de parte de la pareja de su madre (Fotos: @matiasgruenerzz, Instagram)

El mediático romance de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha generado interés mediático desde su inicio, en septiembre de 2023. La soprano y actriz, de 60 años, y el comediante, de 30, se conocieron durante la grabación del programa “Divina Comida”, donde surgió una conexión espontánea y genuina.

El primer beso ocurrió en ese contexto, marcando el inicio de un romance que ambos han compartido abiertamente en entrevistas.

La pareja ha enfrentado comentarios sobre su diferencia de edad, pero ambos han defendido su derecho a vivir su relación conforme a sus propios términos. Zabaleta ha expresado que disfruta la madurez y la libertad de esta etapa y valora la admiración, el respeto y el sentido del humor en su vínculo con Pérez.

La pareja ha defendido públicamente su mediático romance (Crédito: Cuartoscuro)

Él, por su parte, ha destacado la independencia de cada uno y la complementariedad en sus proyectos personales y profesionales.

Ricardo Pérez formalizó la relación al pedirle a Zabaleta que fuera su novia el 27 de abril de 2024. Posteriormente, le entregó un anillo de compromiso, aunque la cantante aclaró que no habrá boda, pues considera que el matrimonio solo se celebra una vez y ya cumplió esa etapa en su vida.

Zabaleta también ha mencionado que este acuerdo da tranquilidad a sus hijos.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez coincidieron en el programa 'La Divina Comida', donde se dio una química que traspasó la pantalla. Foto: @susanazabaleta, @ricardomedijo

El romance ha sido expuesto públicamente en eventos y conciertos, donde Zabaleta y Pérez han compartido momentos afectuosos, como el beso que protagonizaron en un escenario y que se viralizó en redes sociales.

Ambos han subrayado la importancia de vivir en el presente y desafiar los prejuicios sociales sobre las relaciones con diferencias generacionales.