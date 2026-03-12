Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Suzette Quintanilla demanda a Shein en Estados Unidos por vender mercancía con la imagen de Selena sin autorización (John Everett/Houston Chronicle via AP)

Suzette Quintanilla, hermana de Selena Quintanilla, presentó una demanda contra la plataforma global de e-commerce Shein en Estados Unidos por comercializar ropa y accesorios con el rostro de la cantante sin autorización, según los documentos judiciales consultados.

La acción legal exige a la empresa el cese inmediato de la venta de estos productos y reclama el total de las ganancias obtenidas por el uso no autorizado de la imagen, además de compensaciones adicionales.

El expediente, citado por TMZ, señala que en agosto de 2023 la familia Quintanilla envió una carta a través de Q-Productions —titular de los derechos de nombre e imagen de Selena— exigiendo la retirada de los artículos del catálogo de Shein, petición que fue ignorada por la empresa, lo que motivó la demanda.

Hasta ahora, Shein no ha emitido ninguna respuesta pública ante la acción legal iniciada por la familia de la artista.

La demanda presentada exige el cese inmediato de la venta de productos con el rostro de Selena Quintanilla en Shein (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Selena Quintanilla, considerada una de las principales exponentes de la música latina en los años 90, falleció en 1995 a los 23 años tras recibir un disparo de Yolanda Saldívar, que entonces era gerente de sus boutiques.

Desde la muerte de Selena el 31 de marzo de 1995, su legado ha crecido y se ha consolidado como un fenómeno cultural y musical, especialmente entre las comunidades latinas de Estados Unidos y América Latina.

Impacto cultural y musical

Selena es considerada una figura central en la identidad mexicano-estadounidense y un símbolo de orgullo, autenticidad y resiliencia para millones de latinos. Su música, que fusionó géneros como el Tejano, la música mexicana, el pop y el dance, inspiró a nuevas generaciones de artistas a abrazar su biculturalidad y a desafiar las barreras de la industria musical.

Suzette Quintanilla, en el centro, hermana de la fallecida cantante Selena Quintanilla, sostiene una réplica de la estrella de Selena en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras posa con, de izquierda a derecha, el esposo de Selena, Chris Pérez, su hermano A.B. Quintanilla III y sus padres Marcella Ofelia Samora y Abraham Quintanilla Jr. durante una ceremonia póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el 3 de noviembre de 2017. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Tras su muerte, artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin y Shakira lograron una proyección internacional en parte gracias al camino que ella abrió.

Reconocimientos y homenajes

El reconocimiento póstumo a Selena se ha materializado en múltiples formas: una película biográfica en 1997 protagonizada por Jennifer Lopez, series de televisión, documentales recientes como Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy (Netflix, 2025), museos, murales, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (2017), y homenajes de artistas contemporáneos.

En 2021, recibió el Grammy a la Trayectoria. El 16 de abril, día de su nacimiento, se celebra como “Selena Day” en Texas.

La familia Quintanilla, a través de Q-Productions, envió una carta a Shein en agosto de 2023 exigiendo la retirada de los artículos (Foto: Archivo)

Legado familiar y empresarial

Su familia ha mantenido viva su memoria a través de lanzamientos discográficos, gestión de su marca e iniciativas como el Museo Selena en Corpus Christi. La imagen de Selena sigue presente en la moda, la belleza y la cultura pop; sus colaboraciones con marcas como MAC Cosmetics han batido récords de ventas.

Influencia social y educativa

Selena es referencia en cursos universitarios y figura de inspiración para jóvenes, especialmente mujeres latinas, por su capacidad de romper barreras en una industria dominada por hombres y su defensa de la identidad bicultural.

Sus canciones continúan siendo parte de la banda sonora de la vida cotidiana de sus seguidores, y su historia se transmite a nuevas generaciones como modelo de éxito y autenticidad.