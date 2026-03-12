México

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Bruno Mars 2026 en el Estadio GNP Seguros

El cantante dará varios conciertos en la Ciudad de México

Guardar
Bruno Mars vuelve a México.
Bruno Mars vuelve a México. REUTERS/Daniel Cole

Bruno Mars volverá a la Ciudad de México en 2026 para presentarse en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira The Romantic Tour.

A diferencia de anteriores espectáculos del artista en México, la venta de entradas no tendrá preventa bancaria, sino únicamente dos etapas: una preventa exclusiva para fans programada para el 11 de marzo y una venta general a partir del 12 de marzo.

La promotora indicó que la distribución de los precios varía respecto a conciertos anteriores, ya que cada sección del inmueble cuenta con hasta tres diferentes montos. Para la zona General B no existen variantes adicionales.

Bruno Mars retorna al país tras su última visita en 2024, ocasión en la que también actuó en el Estadio GNP Seguros. Según la información difundida por Ocesa, el cantante presenta nuevas canciones en esta gira y renueva su propuesta para los fans mexicanos.

El boleto más barato para Bruno Mars

General B como una de
General B como una de las opciones para ver a Bruno Mars en el GNP . REUTERS/Daniel Cole

El boleto más económico disponible corresponde a la zona General B, con un precio único de 1.721 pesos.

Estas son las ventajas y desventajas de un boleto en la zona General B para el concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros:

Ventajas:

  • Precio accesible: General B es una de las secciones más económicas, con boletos alrededor de $1,721 MXN, lo que permite asistir al concierto sin gastar tanto como en zonas preferenciales.
  • Ambiente animado: Al ser una zona general, suele haber un ambiente festivo y entusiasta, con muchos fans dispuestos a cantar y bailar.
  • Vista aceptable: Aunque no es la zona más cercana, la visibilidad del escenario es adecuada, especialmente con el apoyo de pantallas gigantes instaladas en el recinto.
  • Experiencia colectiva: Compartir el concierto con una gran cantidad de personas puede potenciar la emoción y la energía del evento.

Desventajas:

19/01/2018 Bruno Mars 59th Grammy
19/01/2018 Bruno Mars 59th Grammy Awards SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MADRID PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN GRAMMY AWARDS
  • Lejanía del escenario: La zona General B se encuentra más alejada que General A y las zonas preferentes, por lo que la vista del artista y los detalles del espectáculo puede ser limitada.
  • Posibles obstrucciones: Existe la posibilidad de tener la visión obstaculizada por otras personas, ya que no hay asientos asignados y la ubicación depende de la llegada.
  • Menor calidad de sonido: El sonido suele ser mejor en las zonas frontales, por lo que en General B la calidad puede disminuir, dependiendo de la distribución de bocinas y el flujo de gente.
  • Acceso y salida: La entrada y salida pueden ser más lentas o incómodas debido a la cantidad de personas y la ubicación en el estadio.

