México

Erik regresaba a casa tras dejar a su hija en la escuela, luego fue baleado: ¿Quién es el periodista víctima del atentado en Nayarit?

La Red Periodística Puerto Vallarta (RPPV) condenó los hechos por representar un ataque contra la libertad de expresión en México

El periodista y activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar fue víctima de un ataque armado la mañana del miércoles 11 de marzo en la localidad de San Francisco, conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador fue baleado cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de su vivienda.

En ese momento, Saracho acababa de regresar a su casa cuando fue atacado por sujetos armados. Durante la agresión recibió al menos dos disparos en los brazos, lesiones que sufrió al intentar protegerse de los impactos.

Tras el atentado, el propio activista logró resguardarse dentro de su domicilio y pedir ayuda a las autoridades. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, se encuentra con vida y en condición estable, aunque permanece bajo observación médica.

Fiscalía investiga tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio y peritos acudieron al lugar para recabar evidencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el ataque, mientras las autoridades mantienen vigilancia en el domicilio del activista para garantizar su seguridad.

Red Periodística Puerto Vallarta condena el atentado

La Red Periodística Puerto Vallarta (RPPV) condenó enérgicamente el ataque armado contra Erik Saracho y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de periodistas y defensores ambientales en la región.

En un comunicado público, la organización expresó su solidaridad con el comunicador y su familia, y subrayó que la agresión “constituye un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del territorio y el medio ambiente en México”.

La red también cuestionó la respuesta de las autoridades, al señalar que los cuerpos de seguridad tardaron aproximadamente una hora en llegar al lugar del ataque, lo que calificó como una muestra de la falta de capacidad de respuesta ante hechos de violencia en la región.

Entre sus exigencias, la organización pidió:

  • Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
  • Que se considere como línea prioritaria el posible vínculo del ataque con la labor periodística y ambiental de la víctima.
  • Medidas de protección para Erik Saracho, su familia y su hija.
  • Un pronunciamiento público de las autoridades sobre la gravedad del atentado.

Asimismo, la Red Periodística Puerto Vallarta llamó a organizaciones de periodistas y de derechos humanos a mantenerse atentas al caso y a denunciar cualquier intento de silenciar el periodismo o la defensa ambiental mediante la violencia.

Alianza Jaguar también se pronuncia

Saracho ha participado en la defensa del territorio y la protección del jaguar, siendo presidente de la asociación Alianza Jaguar.

En un pronunciamiento público, integrantes de la comunidad de conservación señalaron que el ataque ha generado profunda preocupación entre organizaciones civiles, comunidades y especialistas en biodiversidad.

En el documento destacaron que Saracho se ha distinguido por su compromiso con la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades del Pacífico mexicano, además de visibilizar riesgos socioambientales asociados a actividades que podrían afectar los ecosistemas de la región.

Los especialistas advirtieron que agredir a una persona defensora del medio ambiente representa una amenaza al derecho colectivo a un entorno sano y a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en México.

Por ello, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva, imparcial y expedita, así como medidas efectivas de protección. Finalmente, hicieron un llamado a instituciones, academia, organizaciones civiles y a la sociedad a cerrar filas frente a la violencia contra quienes defienden el territorio y la biodiversidad del país.

¿Quién es Erik Saracho?

Erik Saracho es conocido en la región por su trabajo como ambientalista y defensor del territorio, además de su trayectoria como periodista. También es director de la organización Alianza Jaguar, dedicada a la protección ambiental y a denunciar impactos de proyectos inmobiliarios en la Riviera Nayarit.

En los últimos años ha participado en movimientos que cuestionan desarrollos turísticos y urbanísticos en la zona, lo que lo ha colocado en medio de conflictos con empresas y desarrolladores.

Diversas organizaciones y colectivos han condenado el atentado y exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y medidas de protección para el activista y su familia.

El caso ha vuelto a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y defensores ambientales en México, quienes con frecuencia denuncian amenazas y agresiones vinculadas con su labor.

