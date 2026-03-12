Aseguran camión con mercancía sin documentación en la alcaldía Cuauhtémoc

El gobierno de la Ciudad de México incauta camión con mercancía irregular en Cuauhtémoc. Foto: (iStock Ilustrativa)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), aseguraron un camión que transportaba mercancía sin documentación que acreditara su legal procedencia, durante un operativo realizado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La acción policial se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo realizados por las autoridades capitalinas, quienes detectaron un vehículo que presuntamente trasladaba mercancía de origen irregular. Tras ubicar la unidad, los oficiales acudieron al cruce de las calles República de Venezuela y Rodríguez Puebla, en la colonia Centro, donde localizaron un camión de carga color blanco con capacidad aproximada de siete toneladas.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la revisión preventiva del vehículo, los policías observaron que en la caja de carga se transportaban numerosas cajas con diversos productos. Al solicitar al conductor la documentación correspondiente para comprobar la legal procedencia de la mercancía, éste no pudo presentar facturas, permisos o documentos que acreditaran su origen.

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante esta situación, las autoridades procedieron a realizar el aseguramiento de la unidad y de la mercancía que transportaba. En total se contabilizaron 200 cajas con mercancía variada, las cuales fueron decomisadas debido a la falta de documentación que acreditara su legal importación o comercialización.

El conductor del vehículo fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde rendirá su declaración y se determinará su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley. En tanto, la mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones pertinentes.

Posteriormente, las cajas fueron cerradas y selladas como parte del procedimiento administrativo. Asimismo, el camión fue custodiado por los elementos de la policía capitalina durante su traslado a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde se realizarán las diligencias correspondientes y la revisión detallada del contenido.

Policías de la Ciudad de México realizaron una revisión de la marcancía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de operativos forman parte de las acciones de verificación y control que realizan de manera coordinada las autoridades capitalinas para evitar la comercialización de productos de procedencia ilícita o que ingresen al país sin cumplir con la normativa fiscal y aduanera. Las revisiones también buscan combatir el comercio irregular y proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes que operan dentro de la legalidad.

Las autoridades de seguridad reiteraron que los trabajos de investigación y vigilancia continuarán en distintos puntos de la ciudad, particularmente en zonas con alta actividad comercial, con el objetivo de detectar y retirar del mercado productos que no cuenten con la documentación correspondiente.

Finalmente, la SSC informó que mantendrá la colaboración con dependencias del gobierno capitalino para reforzar los operativos de supervisión y garantizar el cumplimiento de la ley en la comercialización y transporte de mercancías en la Ciudad de México.