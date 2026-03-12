Ángel Muñoz controla el dinero de Ana Bárbara y quiere quedarse con su casa en Los Ángeles, asegura Adriana Toval

La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

La figura de Ana Bárbara quedó nuevamente en el centro de la discusión tras la aparición de mensajes privados que habrían sido escritos por Ángel Muñoz y que la periodista Adriana Toval difundió.

Uno de los audios que más atención recibió entre los seguidores corresponde a la frase: “Si ella no tuviera a sus hijos… si estuviéramos bien”, adjudicada a Muñoz dentro de los mensajes filtrados.

Hasta la fecha, ni la cantante ni su pareja han realizado declaraciones públicas sobre la autenticidad de los mensajes y audios.

La entrevista que reveló más detalles

La polémica por presunta infidelidad de Ana Bárbara y Ángel Muñoz se reavivó tras la difusión de supuestas conversaciones privadas en redes sociales. - ( (Jovani Pérez/ Infobae)

Durante una entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría, Adriana Toval amplió la versión sobre la supuesta relación que habría mantenido con el esposo de la intérprete.

En su testimonio, la comunicadora aseguró que Muñoz le hablaba sobre la dinámica económica dentro del matrimonio. “Él me decía que él tenía el control absoluto del dinero de Ana Bárbara, que él era el que manejaba todo”, afirmó.

También mencionó que, según lo que él le comentaba, tenía interés en quedarse con la propiedad que la pareja comparte en Estados Unidos. “Aparte, él quiere quedarse con toda la casa que ellos tienen en Los Ángeles”, declaró durante la conversación.

Cómo habría iniciado la relación

Según Adri Toval, la comunicación con Muñoz surgió por motivos laborales para difundir información en su canal de YouTube. (Instagram/@adri_toval)

El inicio de la comunicación entre la periodista y Muñoz coincidió con pedidos para difundir informaciones que favorecieran la percepción pública de él. Al revisar cómo se fue gestando esa cercanía, la costarricense subrayó: “Yo jamás tomaría en serio una relación con un hombre casado”, estableciendo los límites que siempre intentó mantener en medio de los contactos.

Durante las conversaciones, de acuerdo con su testimonio, la interacción se transformó en un vínculo más íntimo, llegando a intercambiar mensajes en formato de videollamadas. La periodista narró situaciones en las que Muñoz se mostraba “exaltado”, detallando: “Él entra en un estado exaltado. Desde el gimnasio de su casa, se pone a llorar y me dice: ‘No, es que yo quiero que tú seas mi novia, yo no te quiero para una noche, yo quiero una relación contigo. Yo quiero, eh, que nos veamos una vez al mes, quiero estar contigo porque yo no soy feliz’”.

La comunicadora también describió cómo el propio Muñoz le revelaba los sentimientos que motivaban su comportamiento: “Y yo sí llegué a preguntarle que por qué conmigo era así y él me dijo: ‘Es que porque yo a ti te amo. Y porque es contigo, es contigo con quien tengo una dinámica de pareja, es contigo con quien quiero hacer el amor, es a ti a quien te quiero besar’”.

Advertencia legal y polémica en crecimiento

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, enfrenta acusaciones de infidelidad con la periodista Adri Toval, según medios de espectáculos. (RS)

Mientras las declaraciones continúan generando reacciones, el caso ya escaló al terreno legal. El abogado Guillermo Pous emitió un aviso dirigido a Toval en representación de Muñoz.

En el documento se señala que diversas declaraciones realizadas por la comunicadora son consideradas “falsas, tendenciosas y carentes de sustento”, además de advertir que podrían provocar un daño a la dignidad y reputación del empresario.

El comunicado también exhorta a la periodista a abstenerse de continuar con las manifestaciones públicas sobre el tema, mientras la controversia sigue creciendo y el caso permanece bajo la atención del público y de los medios de espectáculos.