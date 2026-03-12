“Abrieron Palacio al crimen”: Alito Moreno lanza acusaciones de presunto vínculo con el huachicol contra Jesús Ramírez Cuevas

El líder priista cuestionó que no existan investigaciones formales contra funcionarios de Morena pese a los señalamientos públicos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó públicamente a Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de haber facilitado presuntos vínculos entre el poder político y el crimen organizado.

Durante declaraciones ante medios, el líder priista sostuvo que el funcionario —quien fue vocero del gobierno durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador— habría desempeñado un papel dentro del gobierno que, según sus palabras, permitió la entrada de intereses criminales al entorno del poder.

Las declaraciones se dan en un contexto de señalamientos políticos y mediáticos que en meses recientes han mencionado al funcionario en diversas acusaciones.

Alito Moreno acusa que se “abrieron las puertas” al crimen organizado

Alejandro Moreno afirmó que Jesús Ramírez Cuevas habría tenido una influencia relevante dentro del gobierno federal y aseguró que existen denuncias públicas que lo señalan por presuntos pactos con grupos delictivos.

Durante su posicionamiento, el dirigente del PRI señaló que el funcionario habría permitido la entrada de intereses criminales al poder político, afirmación que expresó en términos críticos durante su mensaje a medios.

Asimismo, cuestionó que —desde su perspectiva— no se hayan iniciado investigaciones formales contra funcionarios del partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pese a los señalamientos que han surgido en el ámbito político.

Señalamientos que lo vinculan con redes de huachicol

Jesús Ramírez Cuevas, quien a inicios de 2026 se desempeña como coordinador de asesores de la Presidencia, ha sido mencionado en diversas publicaciones, columnas políticas y declaraciones públicas que lo relacionan con presuntos nexos con redes dedicadas al robo de combustible, conocido como huachicol.

Entre los puntos señalados en estas acusaciones destacan:

Presunta cercanía con el empresario Sergio Carmona , señalado en investigaciones periodísticas como el “rey del huachicol” y relacionado con el supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas .

Señalamientos sobre posibles contactos o intermediaciones políticas entre Carmona y actores del gobierno.

Acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos públicos vinculados a decisiones administrativas relacionadas con organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) .

Referencias en columnas políticas a posibles investigaciones de agencias de seguridad de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado.

Hasta el momento, estos señalamientos han circulado principalmente en el ámbito político y mediático y no han derivado en procesos judiciales públicos.

Acusaciones del exconsejero Julio Scherer

Parte de estos señalamientos también han sido expuestos por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En su libro Ni venganza ni perdón y en declaraciones públicas, Scherer ha señalado a Ramírez Cuevas por presuntas irregularidades, incluyendo la supuesta operación de redes financieras ilícitas y la facilitación de contactos con el empresario Sergio Carmona.

Estos señalamientos han sido retomados por legisladores de oposición que han solicitado investigar el caso.

Lilly Téllez pide investigación y comparecencias en el Senado

La senadora del PAN Lilly Téllez solicitó que el gobierno federal investigue los señalamientos contra Ramírez Cuevas y planteó que diversos funcionarios comparezcan ante el Senado de la República.

La legisladora argumentó que la Cámara Alta puede ejercer sus facultades de control político para esclarecer las acusaciones y determinar si existen responsabilidades dentro del gobierno federal.

En su propuesta planteó que acudan a rendir cuentas:

Jesús Ramírez Cuevas , coordinador de asesores de la Presidencia.

Ernestina Godoy Ramos , fiscal general de la República.

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La senadora también señaló que las acusaciones se relacionan con declaraciones previas del exconsejero jurídico Julio Scherer sobre presuntas irregularidades dentro del gobierno.

Ramírez Cuevas rechaza acusaciones

Jesús Ramírez Cuevas ha rechazado las acusaciones en su contra. El funcionario ha señalado que los señalamientos carecen de fundamento y los ha calificado como “infundios y falacias”.

Ha afirmado que los señalamientos forman parte de ataques políticos y ha retado a quienes lo acusan a presentar pruebas ante las autoridades judiciales.

También ha indicado que analiza emprender acciones legales contra quienes lo vinculan con actividades ilícitas.

Trayectoria política de Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas nació en 1966 en Ciudad de México y es egresado de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Inició su carrera como periodista y posteriormente se integró al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador.

En 2018 fue designado coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador, cargo que desempeñó hasta 2024.

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, ocupa el cargo de coordinador de asesores de la Presidencia de la República.