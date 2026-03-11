México

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

Sigue las noticias más importantes en cuanto a seguridad y narcotráfico en Infobae México

Guardar

17:17 hsHoy

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de mil 155 envoltorios de presunta marihuana, mil 382 envoltorios con características similares a la metanfetamina, un arma corta, tres armas largas, cuatro cargadores, 88 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo tipo pickup.

La detención ocurrió en las inmediaciones del municipio de Huatabampo, Sonora. Las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

(Cortesía)
(Cortesía)
16:41 hsHoy

Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas encontró seis cuerpos (cinco hombres y una mujer) en cinco fosas clandestinas, en Comondú, Baja California Sur.

Los cadáveres no tenían vestimenta, lo que complica su identificación.

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Cinco cuerpos eran de hombres y uno más de una mujer; ningún cuerpo tenía ropa, lo que complicó su identificación

Seis cuerpos fueron encontrados en
Seis cuerpos fueron encontrados en cinco fosas clandestinas. (Facebook Búsqueda x La Paz)

Autoridades y colectivos de búsqueda confirmaron el hallazgo de seis restos humanos en cinco fosas clandestinas, encontrados tras las jornadas de búsqueda realizadas el pasado domingo.

Leer la nota completa
16:39 hsHoy

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistirá este miércoles a un homenaje a los elementos de la fuerzas armadas que perdieron la vida en el operativo en el que se abatió a El Mencho, líder del CJNG.

El evento será privado con los familiares de los elementos caídos.

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

La presidenta de México dijo que el homenaje se llevará a cabo este miércoles y será con las familias de los fallecidos

Sheinbaum confirmó que habrá un
Sheinbaum confirmó que habrá un homenaje este miércoles. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que hoy se llevará a cabo un homenaje a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional caídos tras el operativo para detener a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo 22 de febrero.

Leer la nota completa
14:19 hsHoy

Dos policías acusados de abuso de autoridad y violación contra un hombre de 50 años que tras la agresión perdió la vida, se entregaron a las autoridades el pasado martes.

Ellos son los policías que se entregaron en Tijuana: acusados de golpear y violar a un sujeto que murió en 2022

El hombre que fue golpeado y violado con un palo de escoba por los policías municipales perdió la vida unos días después de la agresión

Los dos policías municipales de
Los dos policías municipales de Tijuana se entregaron el pasado martes. (Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana)

Dos policías municipales de Tijuana, acusados de torturar y violar con un pado de escoba a un ciudadano en abril del 2022 en Playas de Tijuana, se entregaron el pasado martes ante un juzgado.

Leer la nota completa
13:29 hsHoy

Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

Temas Relacionados

narcotráficoliveseguridadcrimenen vivonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel

Ricardo Manjarrez respondió a la pregunta sobre a quién se parece más el hijo menor de la reconocida ex pareja

A quién ‘se parece más’

¿Tatiana Flores jugará con Canadá? La delantera de Tigres Femenil habla sobre su futuro internacional

Con triple nacionalidad y formación en Europa, la jugadora mantiene abierto su panorama internacional mientras continúa su desarrollo en la Liga MX Femenil

¿Tatiana Flores jugará con Canadá?

Popocatépetl registró 36 emisiones este 11 de marzo

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 36 emisiones este

Addis Tuñón habría expuesto a sus colegas de Imagen a brote de sarampión, según Javier Ceriani

El periodista argentino lanzó fuertes señalamientos a través de su programa de Youtube

Addis Tuñón habría expuesto a

Parodias, moneros y prensa: Sheinbaum plantea debate sobre el límite de la censura y la violencia

El Gobierno de México emprenderá acciones para combatir la violencia digital contra las mujeres, sin embargo, el debate sobre los contenidos de opinión periodística deben ser sometidos a debate público

Parodias, moneros y prensa: Sheinbaum

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuando la energía falla, también

Cuando la energía falla, también tiembla la mesa

Eligieron las mejores ciudades del mundo en 2026: qué puesto ocupa Buenos Aires

TGS anunció la mayor inversión histórica en líquidos de gas natural: USD 3.000 millones y obras de Neuquén a Bahía Blanca

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

Alerta en Europa: ciberataque ruso compromete cuentas de mensajería de altos cargos y militares

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio con Keith Urban: “Todavía hay dolor”

Así fue como Peter Davison evitó ser “solo Doctor Who” y triunfó construyendo una carrera versátil dentro y fuera de la saga

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo