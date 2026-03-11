Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

Dos policías municipales de Tijuana , acusados de torturar y violar con un pado de escoba a un ciudadano en abril del 2022 en Playas de Tijuana , se entregaron el pasado martes ante un juzgado.

Dos policías acusados de abuso de autoridad y violación contra un hombre de 50 años que tras la agresión perdió la vida, se entregaron a las autoridades el pasado martes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que hoy se llevará a cabo un homenaje a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional caídos tras el operativo para detener a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo 22 de febrero.

El evento será privado con los familiares de los elementos caídos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistirá este miércoles a un homenaje a los elementos de la fuerzas armadas que perdieron la vida en el operativo en el que se abatió a El Mencho, líder del CJNG.

Autoridades y colectivos de búsqueda confirmaron el hallazgo de seis restos humanos en cinco fosas clandestinas , encontrados tras las jornadas de búsqueda realizadas el pasado domingo.

Los cadáveres no tenían vestimenta, lo que complica su identificación.

Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas encontró seis cuerpos (cinco hombres y una mujer) en cinco fosas clandestinas, en Comondú , Baja California Sur.

La detención ocurrió en las inmediaciones del municipio de Huatabampo, Sonora. Las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de mil 155 envoltorios de presunta marihuana, mil 382 envoltorios con características similares a la metanfetamina, un arma corta, tres armas largas, cuatro cargadores, 88 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo tipo pickup.

