La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Foto:facebook/madresbuscadorasdesonora

La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó que Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua agrupan el mayor número de fosas clandestinas reportadas en el país durante 2023 y 2024, según un diagnóstico difundido por Prensa Ibero y elaborado a partir de información de medios de comunicación, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR). El informe pretende aportar una visión más precisa sobre el fenómeno ante la falta de registros completos y públicos por parte de las autoridades federales y estatales.

El reporte, impulsado por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO), destaca la importancia de contar con datos transparentes y homologados sobre el hallazgo de fosas clandestinas en el país. Estas organizaciones han señalado que la ausencia de cifras claras limita la comprensión del problema y dificulta la rendición de cuentas.

Discrepancias en cifras oficiales y registros independientes

El análisis revela diferencias sustanciales entre las fuentes consultadas para documentar el número de fosas clandestinas localizadas en el periodo reciente. Según los medios de comunicación, se identificaron 1,006 fosas clandestinas en el país. En contraste, las fiscalías estatales reportaron 1,451 fosas, mientras que la FGR registró apenas 94 casos a través de solicitudes de transparencia. Estos datos, presentados por Prensa Ibero, reflejan inconsistencias en los sistemas de registro y evidencian posibles subregistros o divergencias metodológicas en el conteo de los hallazgos.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Las discrepancias no se limitan al número de fosas, sino que también se observan en la cantidad de cuerpos y restos exhumados. Medios de comunicación reportaron 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos recuperados entre 2023 y 2024, con 536 hombres y 156 mujeres identificados. Por su parte, las fiscalías estatales informaron sobre 1,616 cuerpos localizados en el mismo periodo. Esta diferencia sugiere vacíos en la sistematización de los datos oficiales y la ausencia de un registro nacional público que permita dimensionar el fenómeno con mayor precisión.

La FGR señaló en 2024 el hallazgo de 18 fosas en todo el país, frente a las 76 reportadas en 2023. En comparación, las fiscalías estatales informaron sobre 786 fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 restos y fragmentos óseos localizados solo en el presente año. El informe coordinado por Prensa Ibero atribuye estas variaciones tanto a posibles subregistros como a la falta de criterios homogéneos para clasificar los hallazgos.

Ausencia de un registro público completo

(Foto: Facebook/madresbuscadorasdesonora)

La legislación mexicana contempla la existencia de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, pero la Plataforma Ciudadana de Fosas reporta que actualmente no existe una versión pública, completa y accesible de dicho registro. Además, no hay información homologada entre las distintas instituciones encargadas, lo que impide que la ciudadanía conozca la dimensión real del problema. Ante esta carencia, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han asumido la tarea de documentar y sistematizar los casos registrados en distintas regiones del país.

La herramienta desarrollada por la Plataforma recopila información desde 2006 hasta diciembre de 2024 y permite consultar el número de fosas por entidad y municipio, el total de cuerpos y restos encontrados, los fragmentos óseos recuperados y datos de identificación, como el sexo de las víctimas, cuando es posible. El objetivo de la iniciativa, según expuso Prensa Ibero, es no solo mostrar cifras, sino también visibilizar la urgencia de contar con información transparente, actualizada y coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

(FB Madres Buscadoras de Sonora)

Obstáculos para dimensionar el fenómeno

El diagnóstico presentado por la Plataforma Ciudadana de Fosas subraya que la falta de uniformidad y acceso público a la información sobre fosas clandestinas dificulta la elaboración de políticas públicas eficaces y el diseño de estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Las organizaciones responsables han insistido en que contar con registros claros y accesibles es fundamental para garantizar el derecho a la verdad de las familias y fortalecer la rendición de cuentas.

Las cifras recabadas por la plataforma y analizadas por Prensa Ibero muestran que la documentación independiente de fosas y víctimas se ha convertido en una labor esencial ante la ausencia de datos oficiales verificables. El informe advierte sobre la necesidad de que las autoridades publiquen datos completos y homologados para entender la magnitud del fenómeno y fortalecer las acciones de búsqueda e identificación en México.

(Capturas Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme)

Lo más relevante

Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua concentran el mayor número de fosas clandestinas reportadas en México entre 2023 y 2024 .

Existen diferencias notables entre los registros de medios, fiscalías estatales y la FGR , lo que refleja inconsistencias y posibles subregistros.

El país carece de un registro nacional público, completo y actualizado sobre fosas clandestinas, lo que ha motivado a organizaciones civiles a documentar el fenómeno de manera independiente.