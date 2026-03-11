Narración de Christian Martinoli del gol de Gignac en el clásico regio causa furor en Francia | VIDEO

Christian Martinoli apareció en la televissión francesa. (Christian Martinoli / Instagram)

No es novedad que Christian Martinoli cause furor en México; cada semana, su pasión e irreverencia en las transmisiones de partidos de la Liga MX dejan momentos virales en redes sociales. Sin embargo, el narrador de Azteca Deportes recientemente rebasó fronteras al ser retomado por L’Equipe, el diario deportivo más influyente de Francia.

En X —antes Twitter—, Luis García, compañero en las transmisiones de Azteca Deportes, compartió un fragmento televisivo de L’Equipe centrado en el impacto del delantero francés André-Pierre Gignac en México.

El programa abordó el legado del delantero en la Liga MX a propósito de su reciente gol en el clásico regio. Para contextualizar la conexión de Gignac con los aficionados de los Tigres de la UANL, L’Equipe usó una crestomatía de la narración de Martinoli que resonó en Francia.

“Gol de la leyenda viviente. El hombre que llegó desde el sur de Francia al norte de México. El hombre que hoy soporta una suplencia. El hombre que podría estar jugando su último clásico. La persona más querida de toda la Universidad de Nuevo León”.

Fiel a su estilo políticamente incorrecto, Luis García destacó: “Mi nalgón @martinolimx, rompiéndola en su amada Francia”, mientras que la cuenta oficial de Tigres mencionó: “¡Tremenda narración que le dio la vuelta al mundo, @martinolimx!"

La conexión de Martinoli con Francia

En distintas ocasiones, Christian Martinoli se ha referido a Francia como su segundo hogar. El narrador estableció esta conexión gracias a su esposa, Claire Chevalier.

Se conocieron en 2005 en TV Azteca y, tras cuatro años de noviazgo, se casaron en 2009. La pareja tiene dos hijas y viajan con frecuencia a Francia.

Otras narraciones que han dado la vuelta al mundo

Junto al exfutbolista Luis García, Christian Martinoli ha formado una dupla imbatible en audiencia. En los últimos años, incluso narradores de otras televisoras lo han descrito como el máximo referente en la industria.

Su presencia en la televisión francesa, aunque relevante, no es la primera ocasión en la que medios internacionales hacen eco de una narración de Martinoli.

En octubre de 2013, Martinoli arremetió duramente contra la Selección Mexicana durante el Hexagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2014. El cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich entró al repechaje gracias a un triunfo de Estados Unidos, lo que derivó en una crítica que incluso hoy sigue siendo recordada: “Ustedes no, los que están de verde no, ellos sí y ustedes no. Que les quede claro toda su vida. ”No impulsan al equipo y no nos meten a la Copa. Es Estados Unidos, no ustedes y su soberbia".

En 2018, su narración en la victoria de México sobre Alemania también se quedó en la memoria colectiva, siendo retomada por medios internacionales.