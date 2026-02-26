México

Proponen botones de pánico obligatorios en bares de Puebla tras ataque en “Sala de Despecho”

Fedrha Suriano Corrales, diputada de Movimiento Ciudadano, promueve una iniciativa con distintas propuestas

Guardar

El Congreso de puebla analiza una iniciativa para reforzar seguridad en bares y antros de la ciudad tras la violencia registrada en Angelópolis.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó una reforma a la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas que propone que los establecimientos con venta de alcohol cuenten obligatoriamente con botones de pánico, cámaras de videovigilancia y protocolos de alerta inmediata.

La propuesta surge luego del ataque registrado la madrugada del 14 de febrero afuera del bar “Sala de Despecho”, en la zona de Angelópolis, donde un grupo armado abrió fuego contra una camioneta y causó la muerte de tres jóvenes y dejó al menos cinco personas lesionadas. Las autoridades atribuyeron los hechos a la célula criminal llamada “La Barredora”, vinculada al cártel Jalisco nueva generación (CJNG).

Entre las medidas incluidas en la reforma están:

  • Instalación obligatoria de botones de pánico conectados a los sistemas de seguridad pública.
  • Circuitos cerrados de alta definición con conexión al C5 y resguardo de grabaciones por al menos 30 días.
  • Entregar información, documentos o videos a las autoridades cuando sea requerido.
  • Protocolos de atención para riñas y situaciones de riesgo.
  • Un guardia de seguridad privada por cada 50 clientes dentro de los establecimientos.
  • Vigilar que las bebidas alcohólicas que vendan no estén contaminadas o alteradas.
  • No vender alcohol a menores, personas con discapacidad mental o uniformados.
  • No exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas.
  • Permitir la inspección de sus instalaciones, mercancías y licencias.

Las autoridades y legisladores argumentan que estas acciones buscan reactivar la confianza de la ciudadanía en la vida nocturna de puebla y prevenir hechos violentos similares en el futuro.

Víctimas del ataque fueron confundidas por sicarios

De acuerdo con la fiscalía general del estado de puebla, el ataque perpetrado en la madrugada del 14 de febrero en el bar “Sala de Despecho” no tenía como objetivo a las víctimas mortales, sino que fueron confundidas por los agresores al salir del establecimiento.

Durante una conferencia de prensa, autoridades detallaron que cuatro sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra un vehículo de color blanco, disparando en al menos 29 ocasiones. Tres jóvenes murieron y cinco personas resultaron lesionadas, quienes actualmente se encuentran estables.

La fiscalía explicó que el ataque estaba dirigido inicialmente contra otra persona vinculada con actividades delictivas, pero al tener similitudes en vehículo y características, los sicarios de la célula Operativa Barredora —una facción del CJNG— confundieron a las víctimas.

Tras las investigaciones, cuatro presuntos responsables, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y localizar al objetivo original del ataque.

Temas Relacionados

Sala de DespechoBaresPueblabotones de pánicoBotón de pánicoMovimiento CiudadanoCongresoLeyAtaque armadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que se generó una nueva alerta en el CCH Sur este 26 de febrero de 2026

El plantel de la UNAM sufrió un ataque contra un alumno y un trabajador hace meses

Esta es la razón por

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este viernes

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losvehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula: qué autos

“No recibe los millones que recibe la argentina”, Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu

La titular de “Ventaneando” usó su cuenta en X para señalar de nueva cuenta a la cantante

“No recibe los millones que

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

Cada gasto se encuentra asociado a ubicaciones específicas, lo que permite mapear las rutas y zonas de influencia de la organización en el occidente de México

De Tapalpa a Puerto Vallarta,

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Pablo Lemus, gobernador del estado, explicó cuáles fueron las causas que obligaron la World Aquatics a emitir tal postura, insistió que la inseguridad no fue el principal motivo

Gobierno de Jalisco revela la
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Tapalpa a Puerto Vallarta,

De Tapalpa a Puerto Vallarta, estos son los lugares en la nómina de El Mencho

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

EEUU acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’ y a su hermano “Aquiles”, líderes del Cártel de Sinaloa en Baja California

2 mil pesos por cada “halcón”, así pagaba El Mencho a sicarios del CJNG

La presidenta de México hace llamado a aseguradoras de comercios y automovilistas afectados por operativo contra ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

“No recibe los millones que

“No recibe los millones que recibe la argentina”, Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu

Sandra Echeverría denuncia fraude de empresa financiera: acusa robo de su patrimonio

Carlos Rivera anuncia su próximo álbum, con el que rendirá homenaje a la cultura mexicana

Pascacio López es condenado a 1 año de prisión por acoso y violencia contra Vanessa Bauche

María Victoria cumple 103 años: la actriz que desafió a la liga de la decencia y revolucionó la sexualidad en escena

DEPORTES

Gobierno de Jalisco revela la

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Juan Manuel Márquez vuelve a cuestionar la carrera de Canelo Álvarez aunque lo considera buen peleador: “Ha tenido un poquito de ayuda”

Gran Premio de San Petersburgo: a qué hora y dónde ver al mexicano Pato O´Ward en el inicio de la IndyCar

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y cuándo ver en México la Jornada 26 de LaLiga?

Xolos vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 de la Liga Mx