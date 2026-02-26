Proponen botones de pánico obligatorios en bares de Puebla tras ataque en “Sala de Despecho”

El Congreso de puebla analiza una iniciativa para reforzar seguridad en bares y antros de la ciudad tras la violencia registrada en Angelópolis.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó una reforma a la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas que propone que los establecimientos con venta de alcohol cuenten obligatoriamente con botones de pánico, cámaras de videovigilancia y protocolos de alerta inmediata.

La propuesta surge luego del ataque registrado la madrugada del 14 de febrero afuera del bar “Sala de Despecho”, en la zona de Angelópolis, donde un grupo armado abrió fuego contra una camioneta y causó la muerte de tres jóvenes y dejó al menos cinco personas lesionadas. Las autoridades atribuyeron los hechos a la célula criminal llamada “La Barredora”, vinculada al cártel Jalisco nueva generación (CJNG).

Entre las medidas incluidas en la reforma están:

Instalación obligatoria de botones de pánico conectados a los sistemas de seguridad pública.

Circuitos cerrados de alta definición con conexión al C5 y resguardo de grabaciones por al menos 30 días.

Entregar información, documentos o videos a las autoridades cuando sea requerido.

Protocolos de atención para riñas y situaciones de riesgo.

Un guardia de seguridad privada por cada 50 clientes dentro de los establecimientos.

Vigilar que las bebidas alcohólicas que vendan no estén contaminadas o alteradas.

No vender alcohol a menores , personas con discapacidad mental o uniformados.

No exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas.

Permitir la inspección de sus instalaciones, mercancías y licencias.

Las autoridades y legisladores argumentan que estas acciones buscan reactivar la confianza de la ciudadanía en la vida nocturna de puebla y prevenir hechos violentos similares en el futuro.

Víctimas del ataque fueron confundidas por sicarios

De acuerdo con la fiscalía general del estado de puebla, el ataque perpetrado en la madrugada del 14 de febrero en el bar “Sala de Despecho” no tenía como objetivo a las víctimas mortales, sino que fueron confundidas por los agresores al salir del establecimiento.

Durante una conferencia de prensa, autoridades detallaron que cuatro sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra un vehículo de color blanco, disparando en al menos 29 ocasiones. Tres jóvenes murieron y cinco personas resultaron lesionadas, quienes actualmente se encuentran estables.

La fiscalía explicó que el ataque estaba dirigido inicialmente contra otra persona vinculada con actividades delictivas, pero al tener similitudes en vehículo y características, los sicarios de la célula Operativa Barredora —una facción del CJNG— confundieron a las víctimas.

Tras las investigaciones, cuatro presuntos responsables, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y localizar al objetivo original del ataque.