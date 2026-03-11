México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos pare solicitar el permiso de manera rápida

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso

Licencia de Conducir Edomex (GEM)
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones y los documentos que se necesitarán para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles que se implementarán esta semana.

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso para quienes necesitan obtenerlo. Cabe señalar que el permiso resulta obligatorio para que los habitantes del Edomex puedan transitar en sus vehículos conforme a la ley.

Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Chalco

  • Fechas: Del 11 al 13 de marzo
  • Dirección: Av. Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605, Chalco, Estado de México.

Chimalhuacán

  • Fechas: 9 y 10 de marzo
  • Dirección: Av. Nezahualcóyotl Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán).

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: Del 9 al 13 de marzo
  • Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte).
Las unidades móviles que darán
Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas

Ecatepec

  • Fecha: 11 de marzo
  • Dirección: Av. Miguel Domínguez s/n, Esq. Cerrada Vicente Suárez, Col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 05029, Ecatepec, Estado de México.

Ixtapan de la Sal

  • Fechas: Del 9 al 11 de marzo
  • Dirección: Calle 10 de agosto s/n, entre Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, Col. Tonatico, C.P. 51905, Ixtapan de la Sal, Estado de México (estacionamiento de la unidad deportiva).

Ixtlahuaca

  • Fechas: Del 9 al 13 de marzo
  • Dirección: Calle 16 de septiembre s/n, Col. Centro, C.P. 50740, Ixtlahuaca, Estado de México (frente al Salón de la Gente).

Luvianos

  • Fechas: 12 y 13 de marzo
  • Dirección: Plaza Arturo Montiel, Mz. 040, C.P. 51440, Col. Centro, Villa Luvianos, Estado de México (calle ayuntamiento).

Nezahualcóyotl

  • Fechas: 12 y 13 de marzo
  • Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento Estadio Neza 86).
Las unidades móviles que darán
Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas

Tecámac

  • Fechas: Del 10 al 14 de marzo
  • Dirección: Plaza Principal s/n, Col. Tecámac de Felipe Villanueva, C.P. 55740, Tecámac, Estado de México (Palacio Municipal).

Tenango del Aire

  • Fechas: 9 y 10 de marzo
  • Dirección: Plaza de la Constitución 1, Col. Centro, C.P. 56780, Tenango del Aire, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Tultitlán

  • Fechas: Del 10 al 14 de marzo
  • Dirección: Av. San Antonio 22, Col. San Bartolo, C.P. 54900, Tultitlán, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Villa Guerrero

  • Fechas: Del 10 al 14 de marzo
  • Dirección: Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760, Villa Guerrero, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Documentos necesarios para solicitar el permiso de conducir

Entre los requisitos para gestionar la licencia de conducir en el Estado de México, la Semov incluye la presentación del acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

También se exige haber aprobado el examen de conocimientos y, en el caso de la licencia tipo C, entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, el trámite requiere el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

La Secretaría de Movilidad del
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

¿Cuáles son los costos por tramitar la licencia en las unidades móviles?

De acuerdo con la actualización para 2025, los precios de las licencias en el Estado de México son los siguientes:

Para la licencia de Automovilista “A”, el costo es de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

La licencia de Motociclista “C” mantiene los mismos montos en cada periodo: $719 pesos para un año, $963 pesos para dos años, $1,287 pesos para tres años y $1,712 pesos para cuatro años.

La de Chofer de Servicio Particular “E” cuesta $942 pesos para un año, $1,256 pesos para dos años, $1,675 pesos para tres años y $2,232 pesos para cuatro años.

El Permiso Provisional “B” tiene un precio de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años, mientras que el Permiso Provisional “A” cuesta $3,420 pesos por un año. El duplicado se tramita por $486 pesos por un año y la constancia cuesta $109 pesos por un año.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

