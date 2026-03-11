Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Kate del Castillo se reunió con El Chapo en 2015 y tiempo después el capo fue capturado. (CUARTOSCURO/REUTERS)

La periodista Verónica del Castillo aseguró que su hermana, la actriz Kate del Castillo, no tuvo responsabilidad en la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como durante años se insinuó tras el encuentro que la protagonista de La Reina del Sur sostuvo con el narcotraficante en 2015.

En declaraciones recogidas hace unos días por el programa Ventaneando, la periodista afirmó que autoridades estadounidenses ya tenían localizado al capo cuando ocurrió aquella reunión y, al mismo tiempo, comparó ese episodio con el caso reciente de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“No fue culpa de tu hermana”

Verónica y Kate del Castillo. (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Durante su diálogo con los medios, Verónica del Castillo primero abordó el caso de la caída del líder del CJNG, abatido el 22 de febrero de 2026 tras un enfrentamiento entre las fuerzas armadas en Tapalpa, Jalisco. Señaló que la localización y muerte de El Mencho ocurrieron en parte gracias a la intervención de una mujer, una de sus amantes, información que, según relató, también confirmó con el exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil.

“Sí creo que se le capturó a El Mencho por una mujer, por una amante, como bien dicen. Lo constaté con un exagente de la DEA, Mike Vigil, pero también por un hospital clandestino que tenía. En la noche desconectaban la luz para la diálisis que le hacían, empezó a haber cosas raras y diferentes que gracias a eso también pudieron dar con él”, declaró ante las cámaras.

La periodista fue cuestionada sobre la similitud con el caso de Kate del Castillo y su encuentro con Joaquín Guzmán Loera en 2015 que culminó con la detención del exlíder del Cártel de Sinaloa, episodio que también derivó en investigaciones y especulaciones sobre una posible responsabilidad de la actriz en la detención del capo.

Comparó los casos de El Chapo y El Mencho. (Foto: Archivo)

Según explicó, tras dialogar recientemente con agentes estadounidenses en una conferencia del hijo de Pablo Escobar en Estados Unidos, recibió la confirmación de que la captura de El Chapo ya estaba en proceso y no dependió de la reunión con su hermana.

“Nosotros ya teníamos localizado a El Chapo. O sea, no fue culpa de tu hermana, no fue esta cuestión”, le aseguraron integrantes de la DEA, según afirmó la comunicadora.

Verónica puntualizó que, de haber sido la reunión con su hermana y Sean Penn el detonante real de la captura, la familia habría enfrentado represalias directas por parte del entorno del narcotraficante, lo cual nunca ocurrió: “Bendito Dios, no”, afirmó.

Respecto al proyecto cinematográfico sobre la vida de El Chapo que motivó el acercamiento, Verónica del Castillo indicó que la idea se mantiene “en la nube” y que su hermana prefirió no continuar para evitar poner en riesgo su seguridad y la de su familia.

“Una cosa es lo que pasa casualmente y teniendo los derechos, y otra cosa es cuando ya se escapa y ya cambian todo el acuerdo que se tenía”, explicó.

Secuelas familiares, legales y mediáticas

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El acercamiento entre Kate del Castillo y Joaquín Guzmán Loera comenzó en 2012, después de que la actriz publicara una carta abierta en sus redes sociales, en la que, de forma simbólica, invitaba al capo a “traficar con el bien”. Este mensaje llamó la atención de Guzmán, quien, a través de su abogado, se puso en contacto con Kate para expresarle su deseo de que ella produjera una película sobre su vida.

Posteriormente, el capo envió a Kate del Castillo un teléfono especial para establecer contacto directo y, tras su fuga de prisión, el encuentro presencial se realizó en Sinaloa el 2 de octubre de 2015. En esa reunión participaron la actriz, Sean Penn y Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

La actriz llevó regalos simbólicos, como una botella de su propio tequila, Honor, y libros de poesía de Jaime Sabines. Poco después, la publicación de la entrevista en Rolling Stone desencadenó investigaciones legales y sospechas sobre el financiamiento de proyectos de Kate, como su marca de tequila y la posible película sobre El Chapo.

'El Chapo' y Kate del Castillo (Infobae)

Tras la publicación de la crónica de Penn en la revista Rolling Stone, la actriz enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero y obstrucción de la justicia, además de una intensa vigilancia por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses.

Por este hecho, la actriz mantiene una demanda para obtener una indemnización del gobierno mexicano por el daño a la imagen y reputación.

Kate del Castillo ha compartido en diversas entrevistas el impacto emocional y profesional que vivió tras el escándalo. Durante años, permaneció fuera de México y solo pudo trabajar en Estados Unidos, mientras la DEA la mantenía bajo vigilancia, incluso durante grabaciones de la serie Ingobernable.

Kate del Castillo aseguró en entrevista con Jorge Burro Van Rankin que la traición de Sean Penn la llevó a cortar toda comunicación con el actor, a quien calificó como “escoria” al apuntar que “me utilizó de carnada, literalmente”.

La actriz ha asegurado que no se arrepiente de nada. (ig/katedelcastillo)

La actriz explicó que la experiencia la llevó a desconfiar de su entorno y a alejarse de personas tóxicas, a quienes identificó durante el periodo más difícil de su vida profesional.

Durante el periodo más tenso, la actriz vivió bajo la incertidumbre de una posible detención y enfrentó un aislamiento casi total. “No sabíamos si me iban a arrestar o no”, confesó en otra entrevista con Nayo Escobar. Las grabaciones de la serie Ingobernable se realizaron en San Diego y la producción debió emplear dobles para las escenas en México.

A pesar de la complejidad del episodio, Kate del Castillo ha insistido en que no se arrepiente de sus decisiones y que el proceso la hizo crecer a nivel personal y profesional. “No me arrepiento para nada. Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fueron decisiones que yo tomé”.