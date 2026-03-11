México

Este es el grado de estudios y sueldo de Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF

Tras la toma de protesta en la Cámara de Diputados, su periodo iniciará el próximo 15 de marzo de 2026 y finalizará en 2034

Guardar
Aureliano Hernández Palacios Cardel es
Aureliano Hernández Palacios Cardel es el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. (Foto: Cámara de Diputados)

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con una mayoría calificada el Pleno de la Cámara de Diputados lo designó como el sustituto de David Colmenares.

Ante la designación que obtuvo 472 votos, en esta nota te presentamos su grado de estudios y a cuánto asciende el sueldo del puesto que ocupará Hernández Palacios a partir del 15 de marzo y hasta el 2034, un encargo que durará 8 años.

Este es el grado de estudios del nuevo titular de la ASF

El nuevo auditor posee el título de Licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, además, estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, República de Argentina. Desde 2018 ocupa cargos dentro de la Auditoría Superior de la Federación.

El pasado 17 de octubre Aureliano Hernández asumió el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado por decisión de David Colmenares, titular de la Auditoría Superior, a raíz de la renuncia de Emilio Barriga Delgado, quien también participó en el proceso de selección.

Grado de estudios de Aureliano
Grado de estudios de Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Es importante destacar que, el recién nombrado es hijo de Fernando Hernández Palacios, quien se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También es nieto de Aureliano Hernández Palacios, quien ocupó los cargos de rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cuánto ganará Aureliano Hernández Palacios

David Colmenares dejará funciones el próximo 14 de marzo y un día después Hernández Palacios llegará a la ASF, siendo un perfil cercano al actual titular y a la administración de la presidenta de México.

Este puesto fiscalizador tiene una de las percepciones económicas más cercanas a las que gana Sheinbaum, ya que según el Tabulador de Percepciones Ordinarias del Personal de Mando 2025, el Auditor Superior de la Federación percibe lo siguiente:

  • Sueldo base: 44 mil 306.90 pesos
  • Compensación garantizada: 144 mil 819.37 pesos
  • Despensa: mil 515 pesos

El total suma 190 mil 641.27 pesos y después de deducciones, el sueldo líquido mensual queda en 132 mil 112.29 pesos.

Sueldo de Aureliano Hernández Palacios
Sueldo de Aureliano Hernández Palacios Cardel.

¿Qué es y qué hace la ASF?

La Auditoría Superior de la Federación es la instancia principal encargada de supervisar el uso de los recursos públicos federales en México:

  • Es un órgano técnico autónomo dependiente de la Cámara de Diputados.
  • Fiscaliza a los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, estados, municipios y cualquier entidad o persona que administre recursos federales.
  • Su labor culmina en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
  • Garantiza que los recursos y programas públicos sean aplicados conforme a la ley y lleguen a su destino programado.
  • Sus observaciones y acciones son definitivas, obligando a las dependencias públicas a responderlas.
  • Su función se rige por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La ASF representa la máxima autoridad en auditoría y vigilancia del gasto público federal, asegurando la transparencia y el cumplimiento legal en la administración de recursos.

Temas Relacionados

ASFAuditoría Superior de la FederaciónClaudia SheinbaumAureliano HernándezCámara de Diputados20262034mexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Estadio Akron será la sede del esperado Clásico Nacional entre el Rebaño Sagrado y las Águilas en la Jornada 10

Chivas vs América Femenil EN

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 10 de marzo: sigue los reportes en vivo

Las vialidades del Valle de México son utilizadas para protestas

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Consulta

¿Los suplementos de magnesio ayudan a reducir la presión arterial?

Algunas investigaciones sugieren que este mineral podría tener una relación positiva con la regulación de la presión arterial

¿Los suplementos de magnesio ayudan

Calendario Oficial SEP 2026: los 5 días que los estudiantes mexicanos no tendrán que ir a la escuela este mes

La Secretaría de Educación Pública reveló las razones por las que las clases serán suspendidas en algunas fechas de marzo

Calendario Oficial SEP 2026: los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene en Puebla a

Marina detiene en Puebla a “El Charro”, presunto operador de la Familia Michoacana

Lo cazó mientras paseaba a su perro: así mató “El Chiwas” al exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Luis Carlos Origel sorprende con

Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje en honor a Andrea Legarreta, su novia, en el programa Hoy

Christopher Lloyd, estrella de Volver al Futuro, estará en México para la CCXP 2026

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de marzo

Cuántos millones de pesos pagó Luis Miguel a su hijo Miguel Gallego Arámbula, ahora fuera del anonimato

DEPORTES

Chivas vs América Femenil EN

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?