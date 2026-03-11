Este es el grado de estudios y sueldo de Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel es el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. (Foto: Cámara de Diputados)

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con una mayoría calificada el Pleno de la Cámara de Diputados lo designó como el sustituto de David Colmenares.

Ante la designación que obtuvo 472 votos, en esta nota te presentamos su grado de estudios y a cuánto asciende el sueldo del puesto que ocupará Hernández Palacios a partir del 15 de marzo y hasta el 2034, un encargo que durará 8 años.

Este es el grado de estudios del nuevo titular de la ASF

El nuevo auditor posee el título de Licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, además, estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, República de Argentina. Desde 2018 ocupa cargos dentro de la Auditoría Superior de la Federación.

El pasado 17 de octubre Aureliano Hernández asumió el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado por decisión de David Colmenares, titular de la Auditoría Superior, a raíz de la renuncia de Emilio Barriga Delgado, quien también participó en el proceso de selección.

Grado de estudios de Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Es importante destacar que, el recién nombrado es hijo de Fernando Hernández Palacios, quien se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También es nieto de Aureliano Hernández Palacios, quien ocupó los cargos de rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cuánto ganará Aureliano Hernández Palacios

David Colmenares dejará funciones el próximo 14 de marzo y un día después Hernández Palacios llegará a la ASF, siendo un perfil cercano al actual titular y a la administración de la presidenta de México.

Este puesto fiscalizador tiene una de las percepciones económicas más cercanas a las que gana Sheinbaum, ya que según el Tabulador de Percepciones Ordinarias del Personal de Mando 2025, el Auditor Superior de la Federación percibe lo siguiente:

Sueldo base: 44 mil 306.90 pesos

Compensación garantizada: 144 mil 819.37 pesos

Despensa: mil 515 pesos

El total suma 190 mil 641.27 pesos y después de deducciones, el sueldo líquido mensual queda en 132 mil 112.29 pesos.

Sueldo de Aureliano Hernández Palacios Cardel.

¿Qué es y qué hace la ASF?

La Auditoría Superior de la Federación es la instancia principal encargada de supervisar el uso de los recursos públicos federales en México:

Es un órgano técnico autónomo dependiente de la Cámara de Diputados.

Fiscaliza a los tres Poderes de la Unión , órganos constitucionales autónomos, estados, municipios y cualquier entidad o persona que administre recursos federales.

Su labor culmina en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Garantiza que los recursos y programas públicos sean aplicados conforme a la ley y lleguen a su destino programado.

Sus observaciones y acciones son definitivas, obligando a las dependencias públicas a responderlas.

Su función se rige por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La ASF representa la máxima autoridad en auditoría y vigilancia del gasto público federal, asegurando la transparencia y el cumplimiento legal en la administración de recursos.