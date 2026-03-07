México

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que serán investigados por alterar la escena del crimen

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron captados en video cuando empujaban un taxi con dos cadáveres en la alcaldía Azcapotzalco hacia los límites con el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 5 de marzo, cuando los cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo con cromáticas de servicio para pasajeros de la capital.

A través de redes sociales fue compartido el video en el que se observa al menos a tres uniformados cuando movían el vehículo un par de metros, esto a pesar de la presencia de dos personas sin vida en su interior.

Luego de cumplir su cometido, los policías abandonan la unidad con las puertas cerradas y se retiran del sitio.

Cuerpos tenían disparos de arma de fuego

(Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)
(Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Tras la difusión del material, la SSC informó que el personal de la Dirección General de Asuntos Internos detectó que sus elementos participaron en el hallazgo de un taxi con dos personas sin vida a causa de disparos de arma de fuego.

El vehículo se encontraba en la alcaldía Azcapotzalco, pero los uniformados lo “empujaron algunos metros” a los límites con el municipio de Naucalpan.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad detalló que se inició con la integración de la carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para las indagatorias del doble homicidio como lo correspondiente a la alteración de la escena.

Policías y mandos serán cesados del cargo

Los uniformados movieron la unidad por varios metros pese a la presencia de dos cuerpos en su interior. Video: Redes sociales

La SSC informó que mientras se realizan las investigaciones y se fincan responsabilidades, los policías capitalinos directamente involucrados en el hecho, así como los mandos responsables de su supervisión, serán cesados del cargo.

“Esta Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución y que demeriten el trabajo realizado por quienes cumplen con vocación y compromiso la encomienda de proteger y servir”, aseguró.

Guardia Municipal atendió el hallazgo del taxi con dos cuerpos

La Guardia Municipal de Naucalpan informó que atendieron el hecho derivado de un reporte ciudadano sobre la presencia de un vehículo con impactos de arma de fuego que “apareció en la zona limítrofe con dos personas en su interior aparentemente heridas”.

Ante la emergencia, elementos de la corporación acudieron al sitio, donde confirmaron la presencia de dos hombres sin signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual será la encargada de realizar las diligencias ministeriales y las investigaciones correspondientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la corporación también precisó que no registró ningún hecho violento previo que corresponda con el hallazgo.

“Es importante precisar que en el municipio de Naucalpan no se registraron detonaciones de arma de fuego ni hechos violentos relacionados con este hallazgo, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial determinar el lugar y las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, explicó en un comunicado.

Temas Relacionados

Policías CDMXTaxi con dos cuerposNaucalpanEdomexAlteración escenaSSCNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

