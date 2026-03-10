Sasha Sokol responde a quien dice que sus papás sabían y ‘les convenía’ su relación con Luis de Llano cuando era menor

Sasha Sökol exige que Luis de Llano cumpla la sentencia de la Suprema Corte por abuso sexual contra menor de edad (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

La cantante Sasha Sökol reiteró la necesidad de que Luis de Llano cumpla la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y asuma su responsabilidad por el abuso cometido contra ella cuando era menor de edad.

A casi 40 años del inicio de los hechos, Sökol señaló que el incumplimiento del productor —ratificado por la Corte en junio de 2025— perpetúa el dolor y alimenta la revictimización.

En su mensaje más reciente, Sasha Sökol respondió a una pregunta que persiste en redes sociales desde hace cuatro años: si sus padres, entonces responsables legales, sabían y decidieron guardar silencio ante el abuso que inició cuando la artista tenía 14 años y Luis de Llano 39.

“Una duda genuina: los padres de @SashaSokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda”.

La cantante desmiente que sus padres supieran del abuso y defiende que la sacaron de Timbiriche al enterarse de la relación (Infobae México)

La cantante aclaró que “mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis.”

Añadió que si hubiera existido conveniencia, no habrían interrumpido su carrera en Timbiriche ni alejado a su hija de México. Resaltó que otras integrantes del grupo consolidaron trayectorias exitosas sin que su desarrollo profesional dependiera de circunstancias abusivas.

“Si la relación les “convenía” ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México? Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada. Para cuando la relación ilícita comenzó llevaba dos años siendo ya muy famosa. Tanto, que muchas niñas jugaban a ser yo. El resto de los Timbiriches siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?“, escribió.

La Suprema Corte de Justicia sentenció que el delito de abuso sexual a menores no prescribe y obliga a Luis de Llano a disculparse públicamente (Foto: Instagram)

En 2022, Sasha Sökol denunció ante la opinión pública y las autoridades mexicanas los abusos sexuales y afectivos que sufrió. Su testimonio llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia, instancia que sentenció que el delito de abuso sexual a menores no prescribe y, por tanto, resultó en una condena contra Luis de Llano: el productor debe ofrecer una disculpa pública y pagar una suma indeterminada como reparación del daño.

A pesar de que la resolución judicial se dictó hace dos años y fue ratificada en 2025, Luis de Llano no ha cumplido con las obligaciones que le impuso la Justicia. Según explicó Sökol, el productor aduce que emitir una disculpa pública la revictimizaría.

Ante esta postura, la cantante sostuvo: “Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”.

Luis de Llano no ha cumplido con la obligación de pedir disculpas públicas ni con el pago por reparación del daño, según lo ratificado en 2025 (Foto: Cuartoscuro)

Sasha Sökol cuestiona el relato que responsabiliza a la víctima y enfatiza: la culpa es solo del abusador

La artista manifestó que la insistencia de algunos sectores en responsabilizarla a ella o a su familia constituye una defensa indirecta del abusador. Subrayó que el desvío de la carga penal y social solo perpetúa el ciclo de daño y desinformación.

De acuerdo con la sentencia, Luis de Llano debe reconocer públicamente lo sucedido y resarcir los daños, acciones que siguen pendientes pese al fallo judicial definitivo.

Sasha Sökol concluyó que la revictimización, lejos de provenir del acto de disculpa pública, se origina en la negativa persistente de Luis de Llano a asumir su responsabilidad, lo que —en sus palabras— agrava las consecuencias emocionales del abuso.

Sasha Sökol denuncia que la revictimización se agrava mientras el productor evade la orden judicial y no asume su responsabilidad (Foto: YouTube/@Ventaneando)

La exigencia de cumplimiento a la sentencia también busca esclarecer responsabilidades y frenar la proliferación de mensajes que desinforman y trasladan la culpa a la víctima, una práctica que la cantante considera necesario erradicar del debate público sobre la violencia sexual.