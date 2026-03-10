Kunno desmiente infidelidad en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El participante habló sobre la atención mediática y los comentarios negativos que ha recibido por su cercanía con la familia Aguilar y las exparejas de Nodal. (Tiktok/Archivo)

Kunno respaldó la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, asegurando que su amiga no cometió ninguna falta y desmintiendo rumores sobre una supuesta infidelidad. Las declaraciones surgieron durante una conversación en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, donde el influencer abordó los cuestionamientos que han rodeado recientemente a la pareja de cantantes.

Durante la charla, Kunno explicó el contexto de la relación entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar, enfatizando que ambos comenzaron su vínculo sentimental después de que el cantante finalizara su relación con la artista argentina Cazzu. “A lo que yo sé, ellos llevan apenas un año. Todo es reciente”, afirmó el influencer, quien también hizo referencia a la hija que el sonorense tuvo con su anterior pareja. “Tuvo una hija con esa artista y se separaron. Hace poquito”, puntualizó.

Durante el reality, el influencer comentó que su amistad con Ángela es anterior al noviazgo de la pareja. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

El participante de La Casa de los Famosos también relató cómo los rumores y especulaciones han afectado su vínculo de amistad con la familia Aguilar. “Tenemos más yo y ella de amistad que ellos de relación”, dijo Kunno, subrayando la antigüedad de su amistad con la cantante en comparación con el corto tiempo que llevan juntos Nodal y Ángela. El influencer abordó los comentarios en redes sociales que lo señalan como “tapadera” de la pareja o incluso lo involucran sentimentalmente con Nodal. “Dicen que en realidad andamos Christian y yo. Somos amantes, que no sé qué tanta cosa”, expresó entre risas, haciendo referencia a la proliferación de rumores sin fundamento.

Durante su intervención, el creador de contenido desmintió las versiones que apuntan a que la relación entre la menor de la dinastía Aguilar y Christian habría comenzado cuando todavía existía un vínculo entre el cantante y Julieta Cazzuchelli. “A lo que sé, eso no es verdad”, reafirmó el influencer en su conversación dentro del reality. Además, mencionó que ha recibido comentarios negativos por su cercanía con la familia Aguilar, pero defendió su postura de mantener una relación cordial tanto con Belinda como con la artista argentina, exparejas de Nodal.

Kunno mencionó la posibilidad de una boda entre Nodal y Ángela, aunque aclaró que se trata de especulaciones sin confirmar. (@papikunno)

El tema de una posible boda entre los cantantes también fue abordado por Kunno. “Se habla de una boda a lo grande en los próximos meses”, añadió que supuestamente será en mayo, aunque aclaró que estas versiones forman parte de los rumores que circulan actualmente en torno a la pareja.

Las declaraciones de Kunno en el reality show han generado reacciones en redes sociales, donde el debate sobre la cronología de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar continúa vigente. Cabe señalar que hace unos días Ángela Aguilar compartió en su canal de WhatsApp una fotografía que muestra una cita romántica con Christian Nodal mientras ambos miraban el reality show La Casa de los Famosos. Apoyando de esta manera a su amigo, el influencer.