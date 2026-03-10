México

Edgar Vivar recibe la Claqueta “Ignacio López Tarso” por su trayectoria en el cine mexicano

La ceremonia reunió a figuras y proyectos clave del cine independiente mexicano

CIUDAD DE MÉXICO. 10MARZO2026.- 32 Aniversario, la entrega de la Claqueta AMCI 2026 y el Homenaje por su trayectoria profesional al actor Edgar Vivar. En la sala 2 de la Cineteca Nacional.

Edgar Vivar recibió la Claqueta “Ignacio López Tarso” como homenaje en el 32 aniversario de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI), consolidando su posición como referente de la industria del entretenimiento en México. El reconocimiento, entregado durante la ceremonia realizada el 9 de marzo de 2026, distingue la “inigualable aportación y ejemplo” de Vivar en el cine y la televisión, según informó la propia organización.

La entrega de la Claqueta de Honor López Tarso marcó uno de los momentos más importante del evento anual de AMCI, que reunió proyectos destacados del cine independiente. Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso, fue el encargado de entregar el galardón a Vivar directamente sobre el escenario, subrayando así la continuidad de un legado artístico compartido.

CIUDAD DE MÉXICO. 10MARZO2026.- 32 Aniversario, la entrega de la Claqueta AMCI 2026 y el Homenaje por su trayectoria profesional al actor Edgar Vivar, quien estará acompañado por integrantes del elenco principal de la serie Vecinos: Macaria, Eduardo España y Moisés Suárez; en la sala 2 de la Cineteca Nacional.

El homenaje se cimentó tanto en la trayectoria profesional de Edgar Vivar como en su impacto personal dentro del medio. Aranda destacó la disciplina actoral, la contribución humanista y la colaboración profesional de Vivar durante la etapa en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDA), donde trabajaron juntos bajo la gestión de Humberto Zurita. “A Edgar se le admira desde luego por ser un gran actor disciplinado, hermoso, maravilloso, gracioso… y yo quiero hablar del ser humano, del amigo, del ser culto, un gran conversador, sensible, un gran amigo”, señaló el actor durante la premiación a nombre de su padre.

“Lo disfruté mucho, seis años, durante la gestión en la asociación nacional de intérpretes trabajando con Humberto Zurita. Ahí lo conocí y realmente entablamos una gran amistad. Cuando Pedro me dijo, que hoy íbamos a entregarle este premio me llené de júbilo, de alegría, y te lo entrego en nombre de mi padre. Edgar Vivar, felicidades”.

La Claqueta AMCI “Ignacio López Tarso”: distinción y relevancia

Durante la edición 2026, la Claqueta de Honor López Tarso reafirmó su estatus como uno de los principales premios que visibilizan las trayectorias de peso en la industria cinematográfica mexicana. Este galardón, instituido por la AMCI, reconoce figuras cuya carrera se ha sostenido durante varias décadas en teatro, cine y televisión. La ceremonia de este año registró la entrega formal del premio por parte de la familia López Tarso, añadiendo valor simbólico y legitimidad al reconocimiento.

El reconocimiento explícito de la AMCI a la “esencia del verdadero actor y cineasta” enfatizó que una carrera relevante en la industria audiovisual implica valerse de los propios sueños para sostener y proyectar el trabajo de los demás. Esta edición se documentó como una de las más relevantes por la calidad de los homenajeados y la participación directa de representantes históricos de la escena mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO. 10MARZO2026.- 32 Aniversario, la entrega de la Claqueta AMCI 2026 y el Homenaje por su trayectoria profesional al actor Edgar Vivar, quien estará acompañado por integrantes del elenco principal de la serie Vecinos: Macaria, Eduardo España y Moisés Suárez; en la sala 2 de la Cineteca Nacional.

El legado artístico de Edgar Vivar

Edgar Vivar es un actor mexicano reconocido por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Nació en 1944 y alcanzó gran popularidad gracias a su participación en programas emblemáticos como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, donde interpretó personajes icónicos como el Señor Barriga y Ñoño.

Su versatilidad artística lo llevó a destacados papeles en teatro y películas, consolidando su presencia en la cultura popular mexicana. A lo largo de su carrera, Vivar ha sido referente del humor y la actuación, influyendo en varias generaciones y dejando una huella perdurable en la industria del entretenimiento en México.

