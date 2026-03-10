México

Desaparece Miranda Sherlin, joven de 17 años en Morelos: suman al menos 4 casos en casi 20 días

La joven estudiante del CETIS fue vista por última vez el 9 de marzo

De acuerdo a la ficha
De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por el organismo, la joven Miranda fue vista por última vez el 9 de marzo de 2026. (X: Fiscalía_Mor)

La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el protocolo de búsqueda para Miranda Sherlin Sánchez Escobar, una joven de 17 años desaparecida en Xochitepec, Morelos.

Vestía el uniforme del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) de la entidad: blusa de manga corta verde militar con el escudo de la escuela en color vino, un pantalón verde militar y tenis azul cielo con blanco.

No hay señas particulares específicas, sin embargo, es de complexión delgada, mide 1.65 centímetros, es de tez morena clara, tiene cabello lacio color negro y largo hasta la cintura.

Para cualquier información que pueda dar con su paradero, la Fiscalía proporcionó los siguientes números:

  • Zona sus poniente: 777 450 4478
  • Zona metropolitana: 777 460 0893 / 777 109 1248
  • Zona Oriente: 777 460 0893

Desaparecen jóvenes en Morelos

El 20 de febrero se reportó la desaparición de Kimberly Ramos, una joven de 18 años estudiante de la Facultad de Contaduría Administración e Informática en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Se le vio por última vez en el campus universitario, ubicado en Cuernavaca, Morelos, y durante casi dos semanas se buscó incansablemente a la joven, sin embargo, desafortunadamente el 2 de marzo hallaron su cuerpo en una zona muy cercana a la UAEM.

Ese mismo día se reportó la desaparición de Karol Toledo, otra joven universitaria de 18 años estudiante de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de la UAEM.

La última vez que se le vio, fue en el campus universitario ubicado en el municipio de Mazatepec, Morelos. Tan solo tres días después, su cuerpo fue hallado en Coatetelco, Morelos, un municipio cercano a donde fue vista por última vez.

Ese mismo 5 de marzo, se reportó la desaparición de Alondra Contreras, otra joven estudiante de la UAEM, en la Facultad de Nutrición, sin embargo, afortunadamente fue localizada con vida al día siguiente.

Preocupación por desapariciones

Los recientes casos reportados han generado alarma y preocupación, sobre todo por las coincidencias que presentan las jóvenes que, desafortunadamente, dos de ellas fueron asesinadas.

En los últimos tres reportes, todas son jóvenes, universitarias de las UAEM y fueron vistas por última vez dentro del campus. De igual modo que fueron halladas en lugares cercanos a las instalaciones universitarias.

Salvo el caso de Alondra, que por fortuna fue localizada con vida, se percibe un patrón en las desapariciones y asesinatos de las jóvenes, sobre todo porque todas radican en el estado de Morelos.

Hasta ahora las autoridades universitarias y estatales se han posicionado sobre los recientes hechos y han anunciado medidas de protección, sin embargo, la comunidad estudiantil continúa organizando movilizaciones para exigir justicia y seguridad en los campus universitarios.

