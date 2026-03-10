México

Beca Benito Juárez 2026: confirman doble depósito para beneficiarios en esta fecha

Estudiantes de nivel medio superior inscritos en este programa social recibirán más de 3 mil pesos, de acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez representa un programa social creado por el Gobierno de México, enfocado en estudiantes de nivel medio superior que asisten a planteles públicos.

Quienes forman parte de este programa reciben un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, depositado directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Esta ayuda económica busca incentivar que los jóvenes prosigan sus estudios de preparatoria o bachillerato.

El dinero entregado facilita que los estudiantes beneficiarios adquieran los materiales necesarios para su desarrollo académico.

Estudiantes de bachillerato o planteles
Estudiantes de bachillerato o planteles de educación media superior pueden formar parte de este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La gestión del programa corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo integrado al Gobierno federal.

El objetivo es reducir la deserción escolar en el nivel medio superior y aumentar las posibilidades de ingresar a la universidad.

Los alumnos pueden destinar este recurso a la compra de útiles, libros, alimentos o a cubrir el transporte entre su hogar y la escuela.

Doble depósito para beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer que habrá un depósito doble para todos los beneficiarios de este programa social.

La razón es que, debido a que hay alumnas y alumnos de nuevo ingreso que apenas hicieron el registro correspondiente en los meses pasados, no se les había realizado el depósito correspondiente el pasado mes de febrero.

Cabe destacar que durante febrero se llevó a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios, de acuerdo a la primera letra inicial del apellido paterno.

La entrega del plástico ya comenzó y terminará el próximo 30 de abril Crédito: X@Julio_LeonT

Por lo tanto, y ya que no hubo pago durante este primer bimestre de 2026 (enero y febrero), habrá doble depósito para todos los beneficiarios, tanto de continuidad como los que apenas acaban de recibir la tarjeta.

De igual manera, la siguiente dispersión corresponde a los meses de marzo y abril para todos los beneficiarios.

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el siguiente periodo de fechas en que comenzarán los depósitos para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Fecha del doble pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios este 2026

La fecha del doble pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios se realizará en el mes de abril de este 2026, de acuerdo a lo indicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Por lo tanto, serán dos bimestres considerados para el pago de la Beca Benito Juárez 2026 en el mes de abril, lo que se traduce en dos depósitos.

  • Enero y febrero - Mil 900 pesos
  • Marzo y Abril - Mil 900 pesos
El depósito de la Beca
El depósito de la Beca Benito Juárez será en el mes de abril de este 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Las dispersiones se llevan a cabo en las tarjetas del Banco del Bienestar de todos los beneficiarios. Por lo tanto, estudiantes de bachillerato, preparatoria o escuelas de nivel medio superior recibirán un total de 3 mil 800 pesos en una sola exhibición.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de esta dependencia del Gobierno de México para conocer las fechas exactas de pagos.

