Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo pago a todos los beneficiarios?

Los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez correspondientes al bimestre enero-febrero terminaron el pasado 27 de febrero. Este depósito se entregó como comúnmente se entrega, es decir, de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

El objetivo principal de estas dos iniciativas radica en evitar la deserción escolar y proporcionar a los estudiantes un sustento económico que facilite su progreso académico y la culminación de sus estudios. Ambos programas que son impulsados por el Gobierno de México, contemplan la entrega de apoyos monetarios bimestrales a niños y jóvenes matriculados en centros educativos públicos.

La Beca Rita Cetina inició su implementación para alumnas y alumnos de secundaria, con el objetivo de ampliar su cobertura a la primaria en el ciclo actual y sumar el preescolar en etapas futuras. En contraste, la Beca Benito Juárez se dirige específicamente a jóvenes que asisten a la preparatoria en instituciones públicas.

¿Cuándo es el próximo pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Tomando en cuenta la forma en que se han distribuido los recursos, se espera que el próximo pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez llegue en abril de 2026. Cabe señalar que días u horas antes del depósito, se da a conocer el calendario oficial de depósitos.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.

Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Becas del Bienestar ampliarán su cobertura en 2026

Durante el ciclo 2026, los dos programas de apoyo educativo planean extender su alcance a más estudiantes en México. En el caso de la Beca Benito Juárez, el proceso de registros se llevó a cabo entre el 16 y el 27 de febrero, periodo en el que se invitó a los interesados a completar su inscripción.

Por otro lado, la Beca Rita Cetina ha definido un calendario diferente para quienes desean postularse. Este apoyo, dirigido a alumnos de primaria que asisten a escuelas públicas, abrirá su fase de registros del 2 al 19 de marzo.