México

Autopista México-Pachuca: así quedó el camino con dirección a Tecámac, Edomex, por la fuerte lluvia con granizo

En la carretera mexiquense se registró tráfico vehicular, debido a que no podían avanzar por la presencia del granizo

Granizo y fuertes lluvias sorprendieron
Granizo y fuertes lluvias sorprendieron al Estado de México dejando a la México-Pachuca como la zona más afectada. Foto: Cortesía.

La tarde de este lunes 9 de marzo, una fuerte lluvia acompañada de granizo sorprendió a la zona norte del Estado de México, particularmente en la autopista México-Pachuca.

La carretera con dirección al municipio de Tecámac se cubrió totalmente de blanco y el granizo impidió el paso vehicular.

Los vehículos tuvieron que disminuir el paso en varios de los tramos, debido a que estaban cubiertos de granizo derivados de la lluvia de este lunes 9 de marzo.

No se registraron afectaciones o accidentes vehiculares en la carretera México-Pachuca durante y después de la fuerte lluvia de esta tarde y noche.

Por varias horas, los vehículos
Por varias horas, los vehículos enfrentaron complicaciones debido a las fuertes lluvias registradas. Foto: Cortesía.

SSN pronosticó lluvias fuertes y caída de granizo en el centro del país

Un canal de baja presión, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, favorecerán chubascos con lluvias fuertes y posible caída de granizo en el Estado de México.

También se prevén chubascos en regiones de Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Se esperan lluvias con chubascos en el Estado de México, posiblemente acompañados de descargas eléctricas.

En Toluca, Edo. Méx., se pronostica una mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. El viento soplará del sur y suroeste a 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la zona.

Las precipitaciones en el camino con dirección a Tecámac ocurrieron la tarde de este lunes 9 de marzo. Video: Facebook/CI Cordoba Mireles.

Medidas que hay que tomar para conducir en carretera si existe lluvia con granizo

Conducir durante una lluvia con granizo en carretera representa un riesgo considerable para la seguridad de los ocupantes y otros vehículos.

Las condiciones meteorológicas adversas pueden reducir la visibilidad, afectar la adherencia de los neumáticos y provocar pérdidas de control repentinas.

Las condiciones meteorológicas adversas pueden
Las condiciones meteorológicas adversas pueden reducir la visibilidad, afectar la adherencia de los neumáticos y provocar pérdidas de control repentinas. Crédito: Cuartoscuro.

Por ello, es fundamental saber cómo actuar para minimizar incidentes y proteger la integridad de todos.

Ante la presencia de granizo y lluvia intensa en una vía rápida, se recomienda seguir estas medidas:

  • Disminuir la velocidad de manera gradual, evitando frenazos bruscos que puedan causar derrapes.
  • Encender las luces bajas y, si es necesario, las intermitentes para aumentar la visibilidad y alertar a otros conductores.
  • Mantener una distancia mayor respecto al vehículo de adelante, ya que el asfalto mojado y cubierto de granizo incrementa la distancia de frenado.
  • No detenerse en el carril de circulación. Si es imprescindible parar, buscar una zona segura como una estación de servicio, área de descanso o un sitio apartado de la carretera.
  • Evitar rebasar y realizar maniobras bruscas. Conducir con suavidad para evitar la pérdida de control.
  • No salir del vehículo si el granizo es intenso, ya que puede causar lesiones. Esperar dentro del automóvil hasta que la tormenta disminuya.
  • Revisar el parabrisas y asegurarse de que las plumillas estén en buen estado para mantener la visión clara.
  • Escuchar reportes meteorológicos y prestar atención a las alertas de protección civil o de la autoridad correspondiente.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a reducir riesgos y garantizar un viaje más seguro ante condiciones extremas.

Temas Relacionados

Autopista México-PachucaMéxico-PachucaEdomexEstado de MéxicoLluviaGranizoFuertes LluviasLluvias FuertesLluvias EdomexTecámacmexico-noticias

