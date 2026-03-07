México

La mató y la dejó en un tambo en Ecatepec, frente a gente que pasaba

Un hombre fue captado por una cámara de seguridad cuando dejaba un bidón azul con el cadáver de una mujer en la colonia Hank González

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se produjo luego de que vecinos observaran a un individuo desconocido que empujaba un diablito (transporte de carga de metal con ruedas) cargando un tambor de plástico sobre la calle Juan Escutia, cerca de la intersección con Juan de la Barrera. Nadie intervino en ese momento, pues el objeto parecía contener agua, una situación habitual en la zona por los problemas de abasto.

Durante la noche del jueves, la cámara de seguridad de una vivienda captó el trayecto del sujeto, quien se desplazó con el tambo por la vía pública. En las imágenes, el hombre detuvo su avance al notar actividad en el entorno: una mujer cruzaba la acera opuesta y un residente abría el portón de su domicilio para estacionar su vehículo. Tras una breve pausa, el individuo dejó el recipiente sobre la calle y se retiró del lugar.

La mañana del viernes, habitantes de la colonia Hank González advirtieron la presencia del tambo abandonado. Al acercarse y revisar su contenido, descubrieron el cuerpo de una mujer en el interior, sin elementos que permitieran identificarla de inmediato.

Uno de los vecinos relató: “Pasó el jueves como a las 9 de la noche, pero se me hizo normal verlo con el tambo, pues luego no hay agua, jamás me imaginé que lo abandonaría y menos lo que trae dentro”. El testimonio dado al medio local A Fondo Edomex refleja la percepción cotidiana que retrasó la reacción ante la presencia del recipiente sospechoso.

En el video que fue captado el hecho, se ve al hombre dejando el tambo alrededor de las 9 de la noche, aunque aún transitaban vecinos como una mujer se suèter blanco y posteriormente abrieron un zaguàn en una casa de enfrente

Tras el aviso de los residentes, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec acudieron al sitio y verificaron el reporte. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio forense.

Como parte de las primeras diligencias, autoridades estatales comenzaron la revisión de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y localizar al responsable. Las grabaciones obtenidas muestran el momento en que un hombre abandona el tambo y se aleja con rumbo desconocido, lo que ha permitido establecer una línea de investigación.

Hasta ahora, la víctima permanece en calidad de desconocida. No se han difundido características particulares ni datos sobre su identidad, y tampoco hay información oficial sobre las posibles causas del fallecimiento. El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a los procedimientos que establece la legislación del Estado de México.

La presencia de cámaras de vigilancia vecinal ha sido clave para reconstruir el desplazamiento del presunto responsable y el momento exacto en que el recipiente fue abandonado. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a aportar cualquier información adicional que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

La colonia Hank González se ubica en una de las zonas más pobladas del municipio de Ecatepec, localidad que ha registrado en los últimos años altos índices de violencia de género. El despliegue de las fuerzas de seguridad y la intervención inmediata de la fiscalía buscan acelerar la identificación de la víctima y la búsqueda del responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación y analiza las imágenes recolectadas para avanzar en la localización del hombre que transportó y abandonó el tambo. La prioridad de las autoridades es identificar a la mujer fallecida y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Puntos clave

  • El cuerpo de una mujer fue localizado dentro de un tambo azul abandonado en la colonia Hank González, Municipio de Ecatepec.
  • Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre transportando el recipiente y abandonándolo en la vía pública.
  • La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y busca identificar tanto a la víctima como al responsable.

