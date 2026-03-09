Resultados Sorteo Zodiaco 1737 Lotería Nacional domingo 8 de marzo: premio mayor y números ganadores

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.
En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 8 de marzo de 2026, rinde homenaje al “Día Internacional de la Mujer”, conmemorado cada 8 de marzo, fecha que honra la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.
- $20 MXN por cachito.
- $400 MXN por la serie de 20.
En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.
Los números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 8 de marzo
- Premio mayor de 7 millones de pesos: Cáncer 6427
- Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 9032
- Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 1556
- Premio de 176 mil pesos: Leo 7074
- Premio de 176 mil pesos: Libra 6233
- Premio de 88 mil pesos: Tauro 0118
- Premio de 88 mil pesos: Virgo 5610
- Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 8390
- Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 2792
- Premio de 52 mil 800 pesos: Cáncer 4647
- Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 1173
- Premio de 44 mil pesos: Acuario 6631
- Premio de 44 mil pesos: Piscis 9525
- Premio de 44 mil pesos: Virgo 5852
- Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 3266
- Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 6226
- Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 8033
- Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 4957
- Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 7492
- Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 6267
- Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 3593
Reintegros: 7 y Cáncer.
¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?
Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.
Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.