‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’ en Auditorio Nacional: precios para el homenaje a la banda británica de rock progresivo

El Auditorio Nacional recibe el 31 de marzo a 'Pink Floyd Sinfónico II', una experiencia sinfónica que revive la obra de la legendaria banda británica

La obra de Pink Floyd volverá a cobrar vida en la Ciudad de México con un formato sinfónico el martes 31 de marzo, cuando el Auditorio Nacional reciba a Pulse of the Moon, la Red Orquesta y un público dispuesto a experimentar una reinterpretación de la legendaria banda británica a través de “Pink Floyd Sinfónico II”.

Más de dos horas de música progresiva y arreglos orquestales ofrecerán una travesía por los grandes temas que marcaron una era, en un montaje que apuesta por la inmersión sensorial y el homenaje meticuloso.

La cita está programada para las 20:30 horas, con boletos disponibles en el Sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

El repertorio reconstruye la esencia conceptual de la banda británica

La propuesta no se limita a la recreación fiel de éxitos, sino que profundiza en la reconstrucción emocional y artística de los catálogos de Pink Floyd mediante arreglos orquestales.

Estos, respetando la esencia original, aportan una nueva dimensión escénica caracterizada por la confluencia entre el rigor interpretativo de Pulse of the Moon y la riqueza armónica de la Red Orquesta. Esta colaboración transforma la experiencia auditiva en un auténtico viaje sensorial.

El repertorio recorre himnos como “Another Brick in the Wall”, “Comfortably Numb”, “Time”, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond”, títulos traducidos en una fuerza renovada que dialoga entre el rock progresivo y la música académica.

La estructura del espectáculo incorpora elementos propios de la originalidad conceptual de Pink Floyd, recreando tanto los pasajes introspectivos como los momentos de mayor dramatismo orquestal.

Roger Waters y la vigencia de la crítica social en el homenaje

El montaje sostiene la influencia de Roger Waters como eje narrativo central, haciendo resonar su visión marcada por la introspección psicológica y la crítica social en cada verso y silencio.

El repertorio dialoga con temas como la soledad, la alienación, el poder, la memoria y la búsqueda de sentido, pilares en discos fundamentales como The Wall, The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here.

La puesta en escena acompaña estos grandes temas a través de un diseño de iluminación, proyecciones y sincronización audiovisual, intentando recrear la atmósfera inmersiva que caracterizó a la banda original, ahora adaptada a un formato sinfónico contemporáneo.

La apuesta técnica y artística del Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional ha sido elegido como sede, reforzando el carácter emblemático del evento. Sus características acústicas e infraestructura de alto nivel lo convierten en el espacio adecuado para satisfacer tanto la exigencia técnica como la profundidad emocional de la propuesta. El diseño de la producción busca consolidar cada elemento —músicos, imágenes y sonido— en una experiencia única.

Un puente entre generaciones a través del rock progresivo orquestal

“Pink Floyd Sinfónico II” se define como uno de los proyectos más ambiciosos del año, dirigido tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones interesadas en descubrir la complejidad artística de la banda británica.

En palabras del medio original, la producción promete “una noche para volver a cruzar los muros del alma, para escuchar con otros oídos lo que alguna vez definió una época y para confirmar que, en manos de intérpretes comprometidos, el legado de Pink Floyd sigue siendo un lenguaje vivo, universal y necesario”.

El próximo 31 de marzo, el Auditorio Nacional se convertirá en escenario para que guitarras, cuerdas y coros reinterpreten una obra cuyo impacto simbólico y poder artístico resultan tan vigentes como hace décadas.

Precios para ver ‘Pink Floyd Sinfónico Vol II’

Los boletos para el tributo orquestal a Pink Floyd tienen precios que oscilan entre $610 pesos y $1,820 pesos, más cargos por servicio. Zonas disponibles incluyen Preferente, Luneta, Balcón, Primer y Segundo piso.

Detalles de precios (sin cargos de servicio):

Preferente: $1,830 pesos

Luneta: $1,464 pesos

Balcón: $1,098 pesos

Primer piso: $854 pesos

Segundo piso: $610 pesos