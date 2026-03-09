México

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

El músico alemán afrontó problemas de salud, averías y operativos de seguridad durante su gira mexicana, pero convirtió la adversidad en humor y cercanía con sus seguidores

Durante su paso por México,
Durante su paso por México, Nargaroth enfrentó desde operativos federales, hasta accidentes y enfermedades, desatando una ola de memes y bromas en redes sociales. (Captutra de pantalla Facebook Nargaroth)

La banda alemana Nargaroth vivió una serie de episodios poco habituales durante su gira por México en 2026, donde confirmó quince conciertos en distintas ciudades del país. El grupo liderado por René Wagner “Kanwulf” mejor conocido como Ash no solo cumplió con su agenda, sino que experimentó incidentes que lo acercaron de manera inesperada a la cultura local, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El recorrido de Nargaroth incluyó paradas en León, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México. Al poco de llegar, circuló una imagen junto al comediante Óscar Burgos, conocido por el personaje del ‘Perro Guarumo’. El propio Ash comentó en su perfil: “Conocí a otro ‘fan’ de Nargaroth... solo unos pocos lo sabrán! Oscar Burgos Gracias!”. La fotografía atrajo la atención de la comunidad metalera, pero los acontecimientos se intensificaron a los pocos días.

El 22 de febrero, mientras la gira avanzaba, se registró un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hecho provocó narcobloqueos y quema de vehículos en al menos diez estados, afectando especialmente a Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Pese a la incertidumbre y la tensión social, Nargaroth decidió continuar con los conciertos programados.

Fans y usuarios de redes
Fans y usuarios de redes sociales coomentaron las desventuras de Nargaroth en su tour por México, llevando el humor hasta la edición ficticia de la nacionalidad de su líder. (Facebook Nargaroth)

La gira no estuvo exenta de contratiempos personales. Ash abandonó el escenario antes del final de uno de los shows por un problema estomacal. Más adelante, una avería en la camioneta del grupo demoró los traslados y alteró los horarios de los conciertos en Oaxaca. También se presentaron problemas de salud entre los integrantes y la fractura de un dedo en uno de los guitarristas. A pesar de las dificultades, la banda aprovechó para visitar una de las locaciones usadas en la filmación de la película “Nacho Libre”, protagonizada por Jack Black. “En Oaxaca visitamos el rodaje de una de las joyas del cine con temática mexicana. Solo quien tenga verdadera pasión mexicana lo sabrá”, publicó Ash, lo cual provocó gran revuelo en redes sociales.

Al cierre de la etapa mexicana, el líder del grupo realizó un balance en redes sociales: “La parte mexicana de la gira latinoamericana terminó y nos dejó muchos recuerdos. Tuvimos que sortear algunas disputas internas; me enfrenté a Montezuma en un duelo y perdí; uno de mis guitarristas se rompió un dedo; nuestra camioneta se averió y arruinó nuestros horarios de conciertos; todos estaban enfermos de alguna manera, pero nos lo pasamos genial con ustedes. Gracias por venir a nuestros conciertos y crear memes graciosos de IA (aunque no me gusta mucho la IA). Les dejo algunos de los memes que encontré en redes sociales en esta publicación. No creé ninguno, pero la mayoría son divertidísimos. Ahora me voy a otros países de Centroamérica y Sudamérica”.

El vocalista Ash relató con
El vocalista Ash relató con ironía las peripecias vividas en México,incluso los ajustes en su biografía de Wikipedia. (Captura de pantalla Facebook Nargaroth)

Las redes sociales se llenaron de memes sobre la experiencia de Nargaroth en México, y muchos seguidores comenzaron a bromear que Ash ya merecía ser considerado mexicano. El vocalista incluso respondió a un chiste local sobre la banda Transmetal y se sumó al humor cuando la biografía de la banda en Wikipedia fue editada para “nacionalizarlo” como mexicano. “Cuando Wikipedia lo dice, entonces tiene que ser verdad”, escribió.

Cuando todos pensaban que las aventuras para Nargaroth ya habían llegado a su fin, Ash sorprendió con una publicación sobre su estado de salud, pues durante su estadía en El Salvador se rompió un diente. “No hay descanso para los malvados. Parece que la maldición soy yo. En el episodio de hoy: ¡Una ofrenda de más! No me rompo una pierna, pero al parecer un diente... Voy a cantar con dientes de vampiro ¡Pero nada me detendrá! Seguiré la gira y daré todos los conciertos, ¡aunque tengan que cargarme en el escenario!“, aseguró.

