Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: "Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre"

Internautas insinuaron que su solidaridad femenina era una falsedad, recordándole el episodio que tuvo en contra de a Briggitte Bozzo por un mango

María Echeverría genera controversia con
mensaje sobre el M8: "Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre"

El mensaje de la ex participante de La Casa de los Famosos México 2, Mariana Echeverría, publicado durante el Día Internacional de la Mujer, provocó críticas y reacciones encontradas en redes sociales y colectivos feministas.

Publicación que encendió el debate: Mariana Echeverría y su mensaje por el M8

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la MujerMariana Echeverría compartió en sus redes sociales una imagen de sí misma con un listón morado y un mensaje que incluía la frase: 

“Cuando una mujer poderosa camina junto a un gran hombre, el límite deja de existir”. En el texto, Echeverría agradeció a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, y reconoció la valentía de las mujeres que “no se rinden, que sueñan en grande y que transforman el mundo con su corazón”.

La publicación fue recogida por distintos usuarios y colectivos, quienes cuestionaron la pertinencia de hacer referencia a un hombre en una fecha dedicada a la conmemoración de la lucha de las mujeres. El contenido generó reacciones inmediatas y fue calificado en varios comentarios como una “búsqueda de validación masculina”.

Publicación que encendió el debate:
Mariana Echeverría y su mensaje por el M8

Críticas de colectivos feministas y usuarios contra Mariana Echeverría

Diversas cuentas feministas y usuarias de redes sociales señalaron que el mensaje de Echeverría “agradece a su marido” y centra parte del protagonismo en una figura masculina, lo que fue interpretado como una contradicción con el sentido de la fecha. Entre los comentarios más difundidos se leía: 

“El Día Internacional de la Mujer no es para felicitar a los hombres ni agradecerles su compañía” y “No necesitamos su aprobación para reconocernos poderosas”.

Otras voces recordaron episodios pasados que alimentaron la controversia. En particular, se revivió la discusión pública entre Mariana Echeverría y la influencer Briggitte Bozzo en el reality show de Televisa, a raíz de un incidente por una porción de mango. Este momento, ampliamente difundido en redes, generó memes y críticas sobre la actitud de control de la ex participante respecto a la comida.

'Lady mangos' regresa tras el mensaje de Mariana Echeverría en el marco del M8

La polémica sobre la personalidad de Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México 2 sigue vigente. A pesar del tiempo transcurrido desde la emisión del programa, el público mantiene una percepción mayormente negativa hacia la figura pública, tal como lo reflejan los comentarios recientes en plataformas digitales.

La polémica por el mensaje del 8 de marzo se suma a una serie de incidentes que han marcado la imagen de Echeverría en el espacio público. El antecedente de la discusión por el mango con Briggitte Bozzo, que derivó en burlas y memes, continúa presente en la memoria colectiva de los usuarios y fue traído nuevamente a debate tras la publicación sobre el Día Internacional de la Mujer.

'Lady mangos' regresa tras el
mensaje de Mariana Echeverría en el marco del M8

El mensaje completo de Mariana Echeverría

El texto difundido por Echeverría en su cuenta oficial incluyó las siguientes palabras:

  • “Ser mujer es ser fuerza cuando nadie la ve. Es levantarse, luchar, construir, amar y volver a empezar las veces que sea necesario.”
  • “Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, reconozco la valentía de todas las mujeres que no se rinden, que sueñan en grande y que transforman el mundo con su corazón.”
  • “Y también agradezco tener a mi lado a un hombre extraordinario, de esos que entienden que una mujer fuerte no se detiene… se acompaña, se respeta y se admira.”
  • “Porque cuando una mujer poderosa camina junto a un gran hombre, el límite deja de existir.”

Las reacciones al mensaje de Mariana Echeverría evidenciaron la sensibilidad existente en torno a la conmemoración del 8 de marzo. Usuarios de distintas plataformas difundieron capturas de la publicación y generaron debates sobre el enfoque del texto, la pertinencia de mencionar figuras masculinas en la efeméride y la representación de las mujeres en los medios.

La controversia logró posicionar el nombre de Echeverría entre las tendencias del día, reavivando discusiones sobre su paso por la televisión y sus intervenciones en espacios públicos.

