Marcha del 8M: ellas son las funcionarias y políticas que participaron en la movilización

Funcionarias públicas y figuras políticas se suman a la movilización, destacando avances y pendientes en derechos de las mujeres. | (Crédito: Merary Núñez/Infobae México)

Durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de distintas edades y sectores sociales salieron a las calles del centro de la Ciudad de México para exigir justicia y el fin de las violencias machistas.

En la movilización también participaron funcionarias públicas y figuras políticas, quienes marcharon junto a otros contingentes y compartieron en redes sociales mensajes sobre los avances y pendientes en materia de derechos de las mujeres.

Diputadas de Morena participan en la movilización

Entre las asistentes estuvieron diputadas locales de Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso capitalino.

Desde su conferencia de prensa La Chilanguera, las legisladoras habían invitado previamente a las mujeres a integrarse a su contingente durante la jornada de movilización.

Posteriormente, las diputadas compartieron en redes sociales fotografías de su participación en la marcha del 8M y destacaron parte de su agenda legislativa feminista en el Congreso de la capital.

“Legislamos para que ningún agresor quede impune, para que las mujeres recuperemos nuestro patrimonio y para fortalecer la protección de nuestros derechos”, señalaron en sus publicaciones.

Kenia López Rabadán marcha por la igualdad y la seguridad

A la movilización también acudió la senadora panista Kenia López Rabadán, quien difundió un video en su cuenta oficial de la red social X explicando los motivos de su participación.

La legisladora afirmó que, aunque ha habido avances en materia de derechos de las mujeres, aún existen retos importantes.

Mujeres participan en la movilización del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, mostrando pancartas y pañuelos morados, con la Torre Latinoamericana de fondo, exigiendo respeto. (Alexa Cirel/Infobae México)

“Evidentemente hemos tenido avances, pero también hay muchas cosas por hacer aún a favor de las mujeres, a favor de la salud, de la seguridad, de la igualdad salarial y de la educación”, expresó.

La senadora marchó acompañada de la diputada federal Noemí Luna, con quien aseguró que su presencia en la movilización fue para respaldar a las mujeres que buscan justicia.

“Aquí estamos porque somos mujeres, porque somos libres y porque queremos un mejor país”, señaló López Rabadán.

Xóchitl Gálvez y otras funcionarias se suman al 8M

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz también participó en la marcha realizada en la capital del país. A través de sus redes sociales compartió imágenes de su presencia en la movilización y publicó un mensaje en el que destacó la importancia de exigir condiciones de vida libres de violencia para las mujeres.

“Hoy alzamos la voz por las que ya no pueden, por las que estamos y por las que vienen”, escribió.

La participación de figuras políticas en la movilización feminista reaviva el debate sobre el papel del Estado en la protesta social e institucional. | Crédito: X@XochitlGalvez

Por su parte, la directora de Tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Dunia Ludlow, afirmó que ha participado durante más de una década en la movilización del 8M y que este año no sería la excepción.

La funcionaria relató que llegó al Zócalo capitalino en bicicleta y sostuvo que el feminismo representa una lucha social y política.

“El feminismo es de izquierda, antiimperialista, es lucha, es libertad y es verdad”, expresó.

Colectivos cuestionan presencia de funcionarias

No obstante, la participación de funcionarias públicas y representantes políticas en la marcha generó críticas por parte de algunos colectivos y organizaciones.

El Frente Nacional por las 40 horas señaló que el 8 de marzo tiene un origen ligado a la lucha de las trabajadoras y cuestionó la presencia de representantes del Estado en la movilización.

Mujeres sostienen carteles en una manifestación este sábado, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8M. | EFE/ Renato Pajuelo

“El 8M es día de la mujer proletaria, no de la burguesa cuyo único fin es romper el techo de cristal para volverse nuestras opresoras. Que el Estado marche significa que algo anda mal: su función es resolver nuestras problemáticas, no legitimarse con nuestras opresiones”, expresaron.

La presencia de figuras políticas en la marcha volvió a abrir el debate sobre el papel de las autoridades en las movilizaciones feministas y sobre los límites entre la participación institucional y la protesta social.