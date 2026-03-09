La bailarina mexicana Elisa Carrillo responde a Timothée Chalamet por sus comentarios sobre la ópera y el ballet

La bailarina mexicana Elisa Carrillo reaccionó a las declaraciones de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

La bailarina mexicana Elisa Carrillo respondió a los comentarios del actor Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, luego de que el intérprete afirmara que no le interesaría trabajar en disciplinas que hay que mantener vivas aunque ya “a nadie le importen”.

La polémica surgió después de que el actor, candidato al Oscar, ironizara sobre la relevancia actual de estas disciplinas durante una charla en la Universidad de Texas, lo que provocó reacciones inmediatas tanto en el ámbito artístico como institucional a nivel global.

Qué dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Durante una conversación pública con el actor Matthew McConaughey, organizada por Variety y celebrada en la Universidad de Texas, Timothée Chalamet expresó que no le interesaría trabajar en ballet ni en ópera, porque considera que estas disciplinas requieren constantes esfuerzos de promoción para mantener su relevancia.

Timothée Chalamet y Matthew McConaughey (Créditos: Redes sociales/CNN)

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”, afirmó el actor.

El comentario fue grabado y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, justo en la recta final de las votaciones para los premios Oscar 2026, donde Chalamet compite como Mejor Actor, por la película Marty Supreme, donde interpreta a un jugador de tenis de mesa.

Sus dichos encendieron el debate internacional y levantó la polémica. Incluso el propio actor, tras notar el impacto de sus palabras, añadió con ironía: “Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”.

“La danza está viva”: Elisa Carrillo

La primera bailarina mexicana Elisa Carrillo salió al paso de los comentarios de Timothée Chalamet, quien afirmó que al ballet y la ópera “ya a nadie le importan”. (Instagram: Elisa Carrillo Cabrera)

Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín y directora de la John Cranko Schule Stuttgart en Alemania, contestó públicamente a las palabras de Chalamet con un mensaje claro y respaldado por su amplia trayectoria.

Carrillo, única mexicana y latinoamericana en obtener los tres premios más prestigiosos de la danza mundial —el Prix Benois de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open de San Petersburgo—, publicó en sus redes sociales el mensaje.

“La danza está viva. El arte está vivo. Y sigue inspirando, conectando y conmoviendo a personas todos los días en todo el mundo. @tchalamet...NOS IMPORTA”.

Los comentarios de Timothée Chalamet sobre la supuesta pérdida de relevancia del ballet y la ópera generaron una ola de reacciones en el mundo artístico. Entre ellas destacó la respuesta de la bailarina mexicana Elisa Carrillo. (Captura de pantalla)

El mensaje fue acompañado de un video que empieza con los desafortunados comentario del actor, para luego pasar a secuencias de presentaciones de ballet, ovaciones del público y el mensaje final “WE CARE” (“Nos importa”) junto a los nombres de su fundación y el Festival Danzatlán.

La publicación de Elisa Carrillo generó comentarios de apoyo, tanto de México como del extranjero. Algunos comentarios que se pueden leer en su post son:

“La ópera y el ballet han superado pandemias, guerras y siglos… también superarán el comentario de un vato.”

“La cara de Matthew McConaughey nos representa.”

“Qué esperaban de alguien que anda con una de las Kardashians?”

“Este actor de quinta, es tan mediocre que no entiende ni comprende las Bellas Artes. Mi hijo es bailarín de clásico y contemporáneo y baila con pasión y entrega que proyecta lo más bello. Admiro a todos los bailarines del mundo por su esfuerzo y dedicación.”

“Solo unos pocos pueden trabajar en la ópera y el ballet porque solo los mejores lo logran, él no tiene de qué preocuparse... Nadie ve esos talentos en él.”

“En cada bailarín que dedica su vida a este bello arte, en cada niña y niño que dejan su hogar, para luchar por sus sueños. En cada mamá y papá que con el corazón en la mano dejamos a nuestros hijos partir para verlos luchar por sus sueños, en cada abrazo a través de una pantalla que no se siente en el tacto pero sí en el corazón. En cada ovación de pie luego de cada espectáculo. En mil y un cosas más... el ballet vive y vivirá por muchos años más. WE CARE.”

“El día que se den cuenta que el arte en general es lo que nos ha salvado y nos seguirá salvando, quizás ese día tengamos la esperanza de sobrevivir a la extinción.”

“Debería él pensar en mantenerse vivo con eso que acaba de decir. No puede ser que un actor así de ese nivel de influencia actualmente haya dicho eso, pero ahí es donde se sabe quién es quién. Un poquito de cultura en general en artes no le vendría mal”.

“A muchos nos importa. Gracias por inspirarnos.”

“Cuando tu cerebro debería decirte que es mejor quedarte callado y no hablar de arte cuando no sabes.”

“Ya esperaba tu post. We care.”

La comunidad responde

El actor Timothée Chalamet es captado sonriendo durante un evento, cerca de un póster que usa su nombre como código promocional para descuentos en entradas para Carmen.

La comunidad artística también sumó voces relevantes. La directora de orquesta Alondra de la Parra envió un mensaje directo a Chalamet desde Madrid, invitándolo a presenciar un concierto y asegurando: “No estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo.”

La mezzosoprano Deepa Johnny y la cantante de ópera Isabel Leonard defendieron la colaboración entre disciplinas y la vigencia de las artes escénicas, mientras que la actriz Jamie Lee Curtis cuestionó la actitud del actor: “¿Por qué algún artista ataca a otro artista?”

(Instagram)

Instituciones de gran peso también reaccionaron a la controversia. La Ópera de Seattle lanzó una campaña promocional con un descuento del 14% en entradas usando el código “Timothee”, en referencia directa a la expresión empleada por el actor.

El English National Ballet destacó que más de 200 mil personas asistieron a sus funciones y que sus contenidos digitales superaron los 65 millones de impresiones. La Ópera de Viena sumó su postura en redes sociales: “Sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme”, en referencia al filme protagonizado por Chalamet.

El debate se amplificó a través de hashtags como #ArtIsAlive y #WeCare, y fue aprovechado por instituciones y artistas para visibilizar el poder de la danza y la ópera en la cultura contemporánea.