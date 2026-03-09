Hospital Oncológico de la Mujer implementa la IA para tratamientos médicos

El Hospital Oncológico de la Mujer de la Ciudad de México comenzará a utilizar la Inteligencia Artificial para tratamientos médicos como el cáncer (captura de pantalla)

Una de las novedades más notorias de la apertura del Hospital Oncológico de la Mujer en la Ciudad de México es la introducción de inteligencia artificial (IA) en los procesos médicos para el tratamiento de cáncer. Las autoridades mexicanas confirmaron este avance durante la conferencia matutina del lunes 9 de marzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración junto a Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la ciudad. Ambas funcionarias destacaron el carácter pionero de la clínica, especializada en la atención integral para mujeres con enfermedades oncológicas.

“Es un hospital oncológico para la mujer. Es un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país. Este hospital fue ideado desde que fui jefa de gobierno y ahora que ya finalmente se está abriendo, hay que decir que este edificio fue iniciado en su momento por la Alcaldía Gustavo Madero hace tiempo. Se quedó abandonado y durante el COVID lo rehabilitaron. Recibió una donación de Grupo Modelo de 100 millones de pesos. Gracias a eso pudimos rehabilitarlo”, declaró Sheinbaum durante la inauguración.

Centro de innovación en IA en cáncer de la mujer

El hospital implementará sistemas de procesamiento de imágenes asistidos por IA, que permitirán mejorar la precisión en la detección y seguimiento de tumores. Esta tecnología optimiza el análisis de estudios médicos, facilitando diagnósticos más tempranos y personalizados.

Además, el nuevo centro contará con un laboratorio de patología robotizado. Este laboratorio automatiza la evaluación de muestras y agiliza la entrega de resultados, reduciendo los tiempos de espera para las pacientes.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 6 de marzo. (Presidencia)

La clínica también promoverá la telesalud, permitiendo que especialistas brinden consultas y seguimiento a distancia mediante plataformas digitales. Esto mejora el acceso a la atención médica, especialmente para quienes residen en zonas alejadas de la capital.

Procesamiento de imágenes

Laboratorio de patología robotizado

Telesalud

Expediente clínico electrónico universal

Continuidad existencial y acompañamiento digital

¿Dónde está y qué servicios ofrecerá el nuevo Hospital Oncológico de la Mujer?

La apertura del Hospital Oncológico para la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero representa un paso clave para fortalecer la atención médica especializada en la Ciudad de México. Ubicado en Avenida Puerto de Mazatlán número 269, Colonia La Pastora, este centro se encuentra entre las calles Moctezuma y Luis Echeverría, facilitando el acceso a pacientes del norte de la ciudad.

Entre los servicios disponibles en la nueva clínica se incluyen mastografías, estudios de diagnóstico especializados y consultas médicas enfocadas en padecimientos oncológicos femeninos. Además, el hospital cuenta con opciones de tratamiento oncológico, procedimientos quirúrgicos y un esquema de acompañamiento integral para las pacientes y sus familias.

Esta unidad médica también pone énfasis en el acompañamiento durante todo el proceso de atención, desde la detección hasta la recuperación.

El objetivo de las autoridades es ampliar la cobertura de servicios oncológicos y garantizar que un mayor número de mujeres acceda a diagnósticos y tratamientos oportunos.