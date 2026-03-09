México

Comisión Federal de Electricidad conmemora el 8M y destaca avances en equidad laboral

El organismo federal conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”

La Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) conmemoró el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo con el lema “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”.

Durante el evento, la empresa pública destacó los avances y desafíos para alcanzar la igualdad sustantiva en el sector eléctrico, al tiempo que reconoció la labor y los retos de las trabajadoras en espacios históricamente masculinos.

Voces de liderazgo y avances en equidad

En su mensaje, Marisol Duarte Martínez, titular de la Unidad de Género e Inclusión de la CFE, afirmó que “hablar de energía es hablar de desarrollo y no puede haber verdadero desarrollo sin igualdad.

La igualdad sustantiva no es una concesión, es un derecho que tenemos todas”. El acto contó con la participación de Karla Getzemani Castillo Delgado, representante de la Unidad de Género y No Discriminación de la Secretaría de Energía (SENER), quien subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo en el sector energético y analizar las brechas de género: “La energía es infraestructura para la vida cotidiana, acceso a oportunidades económicas”.

La ministra Batres informó que no se busca supremacía de las mujeres sobre los hombres. Crédito: X/@LeniaBatres

Mayra Angélica Pérez García, jefa de unidad en la Dirección de Operación, resaltó la gestión de Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, por su origen en el área técnica y su representatividad:

“Me siento agradecida y afortunada de que nos esté representando en una empresa que generalmente ha estado manejada por hombres”. La Dirección de Operación reiteró su compromiso de facilitar el desarrollo del personal femenino en el sector.

Por su parte, la subdirectora de Recursos Humanos, Cecilia Braña Vázquez, señaló que el avance hacia la igualdad requiere trabajo en equipo y mayor participación de mujeres en áreas técnicas y operativas: “Necesitamos ser escuchadas, visibilizadas, tener las oportunidades, pero tenemos que trabajar en equipo”.

Reconocimiento histórico y diversidad en la CFE

La Comisión Federal de Electricidad también destacó la importancia de documentar la trayectoria de sus trabajadoras y la pluralidad en su plantilla.

En el marco del evento, la titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, María Beatriz Rivera Hernández, invitó a visibilizar y registrar la historia de las mujeres en la empresa.

Recordó que existen archivos desde la década de 1940 sobre ingenieras, telefonistas, taquimecanógrafas, enfermeras y maestras vinculadas a la CFE.

Acciones y testimonios clave

  • Montserrat Hurtado Castillo, representante de la sociedad civil y trabajadora de la CFE, expresó que por primera vez hay representatividad de la comunidad LGBTIQ en estos espacios de diálogo.
  • Gabriela Wartenweiler Pavón, titular de la Unidad de Equidad de Género del SUTERM, consideró que el 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la construcción de entornos laborales más justos y seguros.
  • Se inauguró la exposición fotográfica “Las CFEístas: El Hilo Invisible entre Generaciones”, una iniciativa conjunta de la Unidad Coordinadora de Archivos, la Unidad de Género e Inclusión y la Coordinación de Comunicación, que recopila imágenes y documentos de las primeras mujeres que trabajaron en la empresa entre 1945 y 1992.
La Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso de continuar impulsando políticas y acciones para garantizar la igualdad sustantiva y la diversidad en el sector eléctrico.

