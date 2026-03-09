Clara Brugada afirma que se realizan consultas a la población por Cablebús Tláhuac-Milpa Alta

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa la expansión del Cablebús con nuevos proyectos de transporte público en tres alcaldías clave.| Crédito: (iNFOBAE México)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que su administración impulsa la expansión del transporte público, particularmente del sistema Cablebús, con nuevos proyectos en distintas zonas de la capital.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria capitalina explicó que, en coordinación con el gobierno federal, se desarrollan nuevas líneas en tres alcaldías. Entre ellas, una ruta que conectará las zonas altas de Tlalpan con la estación Metro Universidad.

Asimismo, señaló que existen otros dos proyectos en planeación: uno que irá de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras hacia la estación Metro Mixcoac, y otro que conectará Tláhuac con Milpa Alta.

De acuerdo con Brugada, estos proyectos buscan mejorar la movilidad en zonas con menor conectividad y reducir significativamente los tiempos de traslado.

Cablebús Tláhuac–Milpa Alta

Sobre la línea proyectada entre Tláhuac y Milpa Alta, Brugada Molina explicó que actualmente se realizan consultas con las comunidades locales.

“Se está atravesando por Tláhuac y se están llevando a cabo consultas previas en cada uno de los pueblos”, afirmó la jefa de Gobierno, quien subrayó que esta obra representa un acto de “justicia territorial”, al conectar zonas alejadas del sur de la capital y disminuir los tiempos de traslado de la población.

La jefa de Gobierno mencionó que se planean realizar varias líneas del cablebús para atender las necesidades de movilidad de la población. (Presidencia)

La mandataria señaló que muchos habitantes de esta región enfrentan lo que denominó “pobreza de tiempo”, ya que pueden tardar hasta dos horas en desplazarse hacia sus centros de trabajo y regresar a sus hogares.

No obstante, pese a las declaraciones oficiales, publicaciones de vecinos y creadores de contenido en redes sociales señalan que los trabajos para la Línea 6 del Cablebús ya habrían iniciado.

Estaciones previstas de la Línea 6

La Línea 6 del Cablebús, que conectará Milpa Alta con metro Tláhuac, tendrá una longitud aproximada de 12.3 kilómetros y contará con siete estaciones distribuidas en tres demarcaciones:

La nueva ruta de Cablebús que correrá de Milpa Alta a Tláhuac fue anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: Cuartoscuro/Gobierno de la Ciudad de México

Tláhuac

Terminal Tláhuac , conectada con la estación terminal de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, sobre avenida San Rafael Atlixco.

San José, ubicada dentro del Deportivo San José, en Calzada Reforma Agraria.

Milpa Alta

San Juan Ixtayopan , en la Plaza de la Igualdad, entre las calles Vicente Guerrero y Zaragoza.

Técomitl , en la esquina del parque entre Ignacio Aldama y Gastón Melo.

Tecoxpa , sobre el bulevar José López Portillo, dentro del Deportivo Tecoxpa.

Milpa Alta, a un costado del DIF de la alcaldía.

Xochimilco

Tulyehualco, en la calle Canal Nacional Chalco-Amecameca, esquina con Bernardo Amat.

Inicio de obras y empresas responsables

De acuerdo con el canal de YouTube SNT: Movilidad Urbana, el inicio formal de los trabajos se registró el 29 de noviembre de 2025. La obra está a cargo de las empresas Alfa Proveedores y Contratistas y Leitner Ropeways México.

La construcción se desarrolla bajo un modelo de inversión greenfield, que consiste en crear infraestructura desde cero. Según la consultora ASCOT International, este esquema implica adquirir terrenos, construir instalaciones y contratar personal local, lo que permite a las empresas mantener control total o mayoritario sobre las operaciones.

(Crédito: SNT: Movilidad Urbana | Youtube)

La inversión estimada para el proyecto asciende a 4 mil 885 millones 807 mil 186 pesos, y se prevé que la línea sea entregada en noviembre de 2027.

Consulta en Milpa Alta y polémica vecinal

En enero pasado, el diario El Universal informó que las consultas indígenas relacionadas con la construcción del tramo del Cablebús en la alcaldía Milpa Alta concluirían en febrero, según declaró el secretario de Obras y Servicios capitalino, Raúl Basulto.

El proceso se vincula con una consulta realizada en diciembre de 2025, durante la cual se registró una disputa entre habitantes de la comunidad de Tecoxpa y autoridades.

Basulto aseguró que la mayoría de los vecinos respalda el proyecto y que sólo un grupo minoritario ha expresado su rechazo. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente ocho de cada diez habitantes de Milpa Alta apoyan la construcción del Cablebús.

Sheinbaum presentó el proyecto de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @Claudiashein)

La polémica tomó mayor visibilidad cuando un grupo de mujeres de Milpa Alta entregó una solicitud de diálogo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un evento en Paseo de la Reforma, donde señalaron que no habían recibido información suficiente sobre el proyecto.

Ante ello, la presidenta hizo un llamado a privilegiar los mecanismos democráticos y evitar cualquier forma de represión.