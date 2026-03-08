¿Te gustan los gatos? Estos dos cocteles te encantarán con su toque felino

Cocteles inspirados en gatos. Foto: (Gemini IA)

Para muchas personas, los gatos no solo son mascotas, sino compañeros que inspiran todo tipo de ideas creativas, desde ilustraciones y objetos decorativos hasta bebidas temáticas.

En los últimos años, bares y aficionados a la coctelería han creado bebidas inspiradas en el mundo felino, con presentaciones llamativas y sabores pensados para quienes disfrutan tanto de los gatos como de un buen trago.

Estos dos cocteles con temática gatuna que pueden prepararse fácilmente en casa, ideales para reuniones entre amantes de los felinos o para celebraciones especiales con un toque creativo.

Michi Martini: un coctel elegante inspirado en los gatos

El primer coctel, llamado “Michi Martini”, busca reflejar la elegancia y el misterio que muchas personas asocian con los gatos. Su sabor es fresco y ligeramente cítrico, lo que lo convierte en una bebida ligera y aromática.

Ingredientes

50 ml de vodka

25 ml de licor de naranja

20 ml de jugo de limón fresco

10 ml de jarabe natural

Hielo

Una rodaja de limón o una cereza para decorar

Preparación

Coloca hielo en una coctelera para enfriarla. Agrega el vodka, el licor de naranja, el jugo de limón y el jarabe natural. Agita enérgicamente durante unos 15 segundos. Cuela la mezcla y sírvela en una copa tipo martini previamente fría. Decora con una rodaja de limón o una cereza.

Para darle un toque felino, algunos aficionados decoran la copa con una pequeña silueta de gato en el borde o con una cáscara de limón recortada en forma de orejas.

Gato Negro: un coctel oscuro y dulce

El segundo coctel está inspirado en el misterio de los gatos negros. Su sabor es más dulce y profundo, con notas de café y chocolate, ideal para quienes prefieren bebidas intensas.

Ingredientes

40 ml de ron oscuro

30 ml de licor de café

20 ml de crema de cacao

30 ml de leche o crema

Hielo

Chocolate rallado o cacao en polvo para decorar

Preparación

Llena una coctelera con hielo. Agrega el ron oscuro, el licor de café, la crema de cacao y la leche. Agita bien durante unos 20 segundos hasta que la mezcla esté fría. Cuela el contenido en un vaso bajo o una copa de coctel. Espolvorea un poco de chocolate rallado o cacao encima.

Algunas personas también agregan espuma de leche para crear la apariencia de bigotes o dibujar pequeñas orejas de gato con cacao en la superficie del trago.

Las bebidas temáticas se han vuelto populares entre quienes buscan experiencias creativas en la cocina y la coctelería. Los gatos, debido a su popularidad en internet y en la cultura pop, suelen ser una inspiración frecuente para recetas, decoración y eventos temáticos.

Además de los ingredientes, la presentación suele ser una parte importante. Copas decoradas con orejas de gato, popotes con figuras felinas o pequeños adornos pueden transformar un coctel sencillo en una bebida divertida para reuniones entre amigos.

Para quienes prefieren versiones sin alcohol, ambas recetas pueden adaptarse fácilmente sustituyendo el vodka o el ron por bebidas como soda saborizada, café frío o leche vegetal.

Así, estos cocteles temáticos demuestran que la creatividad en la cocina también puede rendir homenaje a los gatos, animales que para muchas personas representan compañía, independencia y un toque de misterio.