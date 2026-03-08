Sheinbaum destaca invasión de Estados Unidos a México desde inauguración de bachillerato en Chimalhuacán

Claudia Sheinbaum recordó la invasión de Estados Unidos a México. (Foto: Presidencia)

Frente a estudiantes de bachillerato en Chimalhuacán, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la invasión de Estados Unidos a México en 1846, al cuestionar a las y los adolescentes sobre datos de historia relevantes. Reavivó este momento en un contexto donde las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el crimen organizado han generado distintos posicionamientos de políticos mexicanos.

Homenaje a Margarita Maza en el marco educativo

Durante la ceremonia, Sheinbaum Pardo recordó la vida de Margarita Maza y el exilio que vivió junto a Juárez en Estados Unidos, tras la detención del expresidente mexicano por Antonio López de Santa Anna:

¿De cuándo son los Niños Héroes?, ¿de cuándo son?, ¿quién nos invadió? Estados Unidos .

Jóvenes, más jovencitos que ustedes, estaban en el Castillo de Chapultepec, eran cadetes y lucharon contra la invasión estadounidense .

¿Quién fue quien se enredó en la Bandera, para que el ejército de Estados Unidos no la tomara? Juan Escutia.

¿Saben que Margarita Maza…? ¿ Ustedes saben que Benito Juárez y Margarita Maza vivieron en Estados Unidos ?

Saben, ¿por qué? Porque Santa Anna, después de haber sido gobernador de Oaxaca, lo detuvo y lo envió a Estados Unidos .

Ahí vivieron muchas penurias. De hecho, murieron 2 de sus hijos, por pobreza.

Bueno, Margarita Maza se quedó allá mientras Benito Juárez vino hacia México. Y fue una gran diplomática, porque defendió a México en los Estados Unidos.

(Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum inaugura dos bachilleratos en Edomex

La presidenta encabezó la inauguración de dos planteles del Bachillerato Nacional: el CBTIS No. 296 en Ixtapaluca y el CBTIS No. 294 en Chimalhuacán. Ambos centros educativos, con capacidad para 540 estudiantes por turno, ofrecen instalaciones modernas y se integran al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que incluye mejoras en infraestructura, salud y seguridad.

Sheinbaum Pardo destacó: “A más educación, hay menos violencia; cuando hay acceso a la educación, hay más desarrollo, más riqueza generada en el país, menos corrupción. Cuando todos tenemos acceso a la educación, se construye un mejor país”.

Los nuevos bachilleratos amplían la oferta de carreras técnicas y otorgan doble certificación, una por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra por universidades públicas como la UNAM, el IPN o el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Todos los alumnos inscritos reciben la beca Benito Juárez, cuyo pago iniciará en abril.

(Foto: Presidencia)

Entre los datos relevantes de la inversión federal en estos planteles, destacan:

50 millones de pesos destinados a obra en cada escuela

17 millones de pesos asignados para equipamiento por plantel

Instalaciones que incluyen aulas, laboratorios, talleres, canchas multifuncionales y plazas cívicas

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que estas acciones buscan reducir la deserción escolar y acercar la educación media superior a comunidades que antes carecían de opciones accesibles.