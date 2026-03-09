México

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Las manifestantes colocaron fichas de hombres que no ejercen sus responsabilidades

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres marcharon hacia el Zócalo Capitalino, en el camino colocaron tendederos para exhibir a deudores alimenticios e incluso agregaron a Christian Nodal.

Entre los carteles de padres que han dejado de aportar económicamente para sus hijos, alguien colocó la foto de Nodal.

Qué dice la hoja de Nodal como deudor alimenticio

Esto decía la hoja pegada con engrudo en las vallas de contención:

/adj/ proovedor pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar.

1. Christian Nodal, cantante de regional mexicano

2. México

3. Señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiara

4. Información difundida en medios y redes sociales; no constituye resolución judicial sobre los puntos mencionados.

Qué es un deudor alimenticio

En México, un deudor alimenticio es una persona con la obligación legal de proporcionar alimentos a otra, generalmente hijos o hijas conforme a lo que establecen los códigos civiles y leyes de familia de cada entidad federativa.

Esta obligación abarca gastos indispensables de sustento, como vivienda, vestido, educación, asistencia médica y alimentación.

Cuando una persona deja de cumplir con esta obligación por el periodo que establece la ley local (en la Ciudad de México, más de 90 días), puede ser inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Este registro tiene como objetivo ejercer presión social y jurídica para que los deudores cumplan con su responsabilidad.

Ser considerado deudor alimentario moroso puede tener consecuencias legales, como restricciones para ocupar cargos públicos, realizar ciertos trámites o incluso viajar fuera del país.

La inscripción se efectúa por orden judicial y puede eliminarse cuando el deudor cubre la deuda y garantiza el pago futuro. El incumplimiento de la obligación alimentaria puede constituir un delito, sancionable con penas de prisión y multas.

Por qué dicen que Nodal es deudor alimenticio

Las acusaciones contra Christian Nodal como “deudor alimentario” surgieron de una disputa con su expareja, Cazzu, sobre la cantidad adecuada de pensión alimenticia para su hija, Inti.

La cantante argentina Cazzu expresó que la cantidad de dinero que Christian Nodal aporta como pensión para su hija Inti no cubre sus expectativas. A su llegada a la Ciudad de México, proveniente de Buenos Aires, la artista compartió su postura sobre la manutención.

"Otro como tú", la nueva
"Otro como tú", la nueva canción de Cazzu. (Capturas de pantalla)

En palabras de Cazzu, es el cantante mexicano quien decide cuánto destinar a la manutención de Inti. Según sus declaraciones, Nodal entrega “la cantidad que él considera justa”, pero ella no coincide con ese criterio y considera insuficiente el monto.

La situación entre ambos artistas ha llamado la atención, ya que la diferencia en la percepción sobre lo que es justo para la manutención de su hija se ha revelado públicamente. Cazzu enfatizó que su desacuerdo radica en la valoración económica que realiza Nodal respecto a las necesidades de Inti.

Actualmente, Christian Nodal se encarga de una pensión para su hija Inti, pero la cantidad asignada ha sido señalada por Cazzu como insuficiente para las necesidades de la menor, según su perspectiva. La cantante dejó claro que existe un desacuerdo respecto a lo que cada uno entiende como una aportación justa.

