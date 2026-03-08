México

8M CDMX: policía retira objetos peligrosos en avenida Juárez y contiene a manifestantes en el Zócalo

Durante la jornada de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades capitalinas reportaron algunos incidentes

Durante la jornada de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades capitalinas reportaron algunos incidentes

En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, autoridades de la Ciudad de México reportaron algunos incidentes durante la Marcha del 8 de marzo (8M) en el primer cuadro de la capital.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sobre avenida Juárez fue detectado un grupo de manifestantes que portaba capuchas y que presuntamente intentaba causar daños a algunos establecimientos comerciales ubicados en la zona.

Ante esta situación, personal policial dio seguimiento al grupo de manifestantes mientras avanzaban por la zona centro de la capital. Posteriormente, las autoridades informaron que las mujeres fueron encauzadas hacia la calle 5 de Mayo, donde elementos de seguridad intervinieron para evitar riesgos al resto de las participantes que se manifestaban de manera pacífica.

Durante este operativo preventivo, policías retiraron varios objetos considerados aptos para agredir, con el objetivo de evitar posibles daños a terceros o a la infraestructura urbana. Según el reporte oficial, la acción buscó contener cualquier situación que pudiera poner en riesgo a las personas que participaban en la movilización.

La presencia policial en el área se mantuvo para monitorear el desarrollo de la marcha y garantizar que las manifestaciones se realizaran sin incidentes mayores.

Manifestantes cruzan vallas frente a la Catedral en el Zócalo capitalino

Más tarde, ya en el Zócalo de la Ciudad de México, autoridades capitalinas informaron sobre otro incidente relacionado con el desarrollo de la protesta.

La SSC CDMX detalló que un grupo de manifestantes logró cruzar una de las puertas de las vallas metálicas que habían sido instaladas previamente en el exterior de la Catedral Metropolitana, como parte de las medidas de resguardo implementadas para proteger monumentos históricos y edificios emblemáticos del Centro Histórico.

Tras detectar la situación, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar al grupo de manifestantes y evitar que permanecieran en el área protegida.

Los uniformados exhortaron a las personas que ingresaron a la zona acordonada a desalojar el lugar y evitar daños a la infraestructura, en particular a los inmuebles históricos ubicados en el corazón de la capital del país.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención policial se llevó a cabo sin confrontaciones mayores y no se registraron personas lesionadas durante este incidente.

Protección Civil acompaña movilización del 8M en la Ciudad de México

Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene un operativo de acompañamiento para brindar apoyo a las y los participantes que se suman a las actividades del 8 de marzo (8M).

A través de sus canales oficiales, la dependencia informó que su personal se encuentra desplegado a lo largo de la ruta de la marcha para atender cualquier eventualidad y ofrecer asistencia en caso de ser necesario.

Asimismo, las autoridades recomendaron a las asistentes acercarse al personal identificado de Protección Civil si requieren apoyo, atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades y acordar previamente un punto de reunión con sus acompañantes para facilitar la localización en caso de extravío durante la movilización.

